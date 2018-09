Ossinovski Gruusia miljardiprojekt sai nurgakivi

Äripäev 26. september 2018, 11:52

Ärimees Oleg Ossinovski pani nurgakivi Gruusia arendusele Tbilisi Hills Golf & Residences, mille koguhinnaks saab tema sõnul miljard eurot.

Oleg Ossinovski sõnul on Tbilisi Hills väga ambitsioonikas, keerukas ja põnev projekt, mis seob harmooniliselt Gruusia looduse ja hulljulged arhitektuursed lahendused. "Kui seni on projekti investeeritud 33 miljonit eurot, et rajada golfiväljaku infrastruktuur ning kommunikatsioonid, siis kogu projekti maksumus saab olema 1 miljard eurot,” ütles Ossinovski.

Eesti Vabariigi suursaadik Georgias Kai Kaarelson sõnas nurgakivitseremoonial, et Tbilisi Hills Golf and Residence on suurim senine Eesti investeering Georgias ja annab sellisena positiivse signaali ka teistele võimalikele Euroopa investoritele. „Loodetavasti aitab see Georgial veelgi taaselustada ka oma turismisektorit, meelitades riiki golfihuvilisi kõikjalt maailmast,” ütles Kaarelson.

Arenduse projekti lõi grupp kogenud arhitekte ja disainereid Portugalist, Soomest ja Eestist Kaamos Groupi juhtimisel.

Reedel toimunud pidulikul tseremoonial osalesid Skinest Groupi asutaja ja Tbilisi Hills Golf & Residences projekti suurinvestor Oleg Ossinovski, Eesti suursaadik Georgias Kai Kaarelson, Gardabani linnapea Ramaz Budaghashvili ja Kvemo Kartli piirkonna kuberner Shota Rekhviashvili.

Ossinovski kaks lemmikriiki

Äripäev kirjutas aasta tagasi, et ärimees Oleg Ossinovskil on kaks lemmikriiki: Eesti ja Gruusia. Esimest ta nii kirub kui ka kaitseb, teist reklaamib ja abistab, millega saab. Gruusiasse on ta investeerinud juba mitukümmend miljonit eurot, ja see on alles algus.

Gruusia majandus areneb kiirtempos, kasvab palgatase ja nõudlus haritud inimeste järele, on tekkinud arvukas keskklass. Ka Gruusia valitsus on väga edumeelne, ja nagu leiab Ossinovski, oskab erinevalt Eesti ministritest otsuseid vastu võtta. Sellepärast tuli talle kohe pärast Thbilisi külje all 330 hektari maa omandamist Gruusia poolelt palve: maal peab paiknema rahvusvahelise klassi golfipark.

“Kui minult oleks küsitud, kas ma tahan golfiväljakut ehitada, oleks vastus olnud eitav,” ütleb ärimees. “Kuid see spordiliik aitab meil väga tõhusalt müüa elamispindu, sest suurem osa inimesi soovib elada vaikuses ja ilus.”

Oktoobri lõpus avatigi Thbilisis Ossinovskile kuuluv golfiväljak, mille projekteeris tuntud Soome arhitekt Lassi Pekka Tilander ja mille avamisel ütles tervitussõnad Eesti president Kersti Kaljulaid.

Golfiväljaku naabrusse on kavandatud elurajoon 1400 maja, kooli, lasteaedade, hotelli, spaa, basseinide ja muuga. “Väga prestiižne on elada golfiväljaku kõrval, kus ei ole ei lärmi ega tolmu. Sellepärast täitsime Gruusia valitsuse palve. Enamgi veel: täitsime isegi varem kui pidime,” rääkis Ossinovski.

Ärid Gruusias ei sündinud üleöö

Ossinovski teatas 2014. aastal, et otsib Gruusias hüdroenergiaprojekte – nüüd, kolm aastat hiljem on tema omanduses kolm hüdroelektrijaama, millest ühes, Kintrišis, toodetakse alates augustist elektrit.

Riskid on alati olemas, kuid küsimusele, kas ta kardab riskida, vastab Ossinovski, et karta pole midagi, seda enam, et vigu tuleb sageli ette. “Statistika näitab, et pool projektidest on tavaliselt kahjumlikud, pool – kasumlikud. Kuid mind see ei heiduta, ma langetan otsuseid kergelt.”

Ossinovski räägib avameelselt ka vigadest. Veel siis, kui Gruusia oli Mihhail Saakašvili ajal presidentaalne riik, alustas Ossinovski investeerimist raudteesse. 32 miljonit eurot kulutati vagunite ostmisele ja transpordikoridori säilitamisele, et vedada Bathumi naftatooteid. Firma arvestas, et töötab selles koridoris kui mitte igavesti, siis vähemalt kaua, kuid seda ei juhtunud. Esiteks vahetus riigi juhtkond, koos sellega aga ka Gruusia raudtee oma; teiseks langes nafta hind, mistõttu mõned transpordikoridorid muutusid ebarentaabliks. Firma tegutses kolm aastat ning pidi oma seadmed välja viima ja mujale paigutama. “See investeering ei olnud edukas ja me kaotasime palju raha. Kuid ma arvan, et osutasime Gruusia sadamatele väga suure teene,” ütleb Ossinovski.

Praegust Thbilisi metroo rekonstrueerimist hindab Ossinovski palju ambitsioonikamaks. Sellest räägitakse palju, mõned jaamad on juba renoveeritud, kuid ärimehe sõnul on tema firma valmis pakkuma oma võimalusi uute metroorongide ja eskalaatorite tarnimiseks. “Loodame, et uue linnapea (endine jalgpallur Kahha Kaladze - toim.) prioriteetide hulka kuulub ka metroo ning Thbilisi linn pöördub selle küsimusega meie poole.”

Tankid investeerimist ei häiri

Eesti investeerib Gruusiasse Euroopa Liidu riikidest kõige rohkem. Investeeringute tagasi hoidmisel on hulk põhjusi, kuid peamine, mida tavatsesid kõik ettekäändeks tuua, olid Thbilisist 40 km kaugusel paiknevad Vene tankid.“Šveitslase või prantslase meelest võib see tõepoolest hirmus olla, kuid meie jaoks mitte. Sellepärast riisume meie kogu koore, aga needsamad prantslased hakkavad meie käest ostma,” teatab Ossinovski söakalt.

Kuigi Ossinovski vaatab optimistlikult ka Eesti arengule, ei näe ta siin projekte, millesse investeerida 100-200 miljonit eurot. “Gruusias aga on sellised kindlalt olemas, sest sealne turg ei ole veel hõivatud ja on võimalik investeerida,” ütleb ettevõtja.

Ossinovski optimismi jagab ka Gruusia peaminister Giorgi Kvirikašvili, kes tunnustab Eesti ettevõtjate juba üle 20 miljoni dollari investeerimist nende riiki. “Järgmise 5-7 aasta jooksul on kavas investeerida veel 250 miljonit rajatistesse ja infrastruktuuri.”

Ainus, mis võib muuta seda kurssi, on Euroopa Liit, nendib Ossinovski. “Mida lähemale ta Gruusiale tuleb, seda kiiremini hakkab seal kasvama monoliitne ametnikkond, kes halvab igasuguse liikumise.”

Sellele vaatamata tundub Ossinovskile, et ta jääb Gruusiasse veel pikaks ajaks.