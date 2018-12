May sai Euroopast vaid toetavaid sõnu

Briti peaminister Theresa May Euroopa Ülemkogul sel nädalal. Foto: AFP/Scanpix

Eilne Euroopa Ülemkogu suuri muudatusi kaasa ei toonud, Briti peaministri Theresa May saak piirdus vaid suusõnaliste kinnitustega, et Iiri piiri küsimus on ajutine.

Euroopa Komisjoni president Jean Claude Juncker ütles, et Brexiti lepet uuesti ei avata, küll aga võidakse teha täpsustusi. Junckeri sõnul peaksid britid olema selgesõnalisemad, mida nad ootavad.