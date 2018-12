Tammist: Tallinna lennuliinist huvitub Emirates

Araabia Ühendemiraatidesse maailmanäituse tõttu läinud Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ütles, et regulaarse lennuliini loomiseks Tallinna ja Dubai vahel on huvi näidanud Emirates ja odavlennufirma flyDubai.

Kohtumisel Dubais Araabia Ühendemiraatide riigiministri Reem Al-Hashimiga, kes on ühtlasi ka Expo 2020 juht, tutvustas minister Eesti ettevalmistustegevusi maailmanäitusel osalemiseks. Samuti arutati Eesti IT-firmade võimalusi Ühendemiraatides riigihangetel osalemiseks ning otselennuühenduse loomist Dubai ja Tallinna vahel, teatas majandusministeerium.

Tammist loodab, et algatatud läbirääkimised sealsete lennuliinidega toovad Expo ajaks ka positiivseid tulemusi, nimetades Dubai lennujaama oluliseks transiitsõlmeks lennureisidele Austraaliasse, Aasiasse ning Aafrikasse.

"Regulaarse ühenduse korral saaksid eestlased soodsamalt ka nendesse piirkondadesse reisida, huvi Tallinna suunal on üles näidanud muuhulgas Emirates ja ka odavlennufirma flyDubai," ütles Tammist pressiteates.

Tammisti sõnul on Eesti ja Araabia Ühendemiraatide suhetes käes murranguline ajastu, sest veebruaris avatakse Dubais Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindus, suvel Abu Dhabis saatkond ning 2020. aastal osaletakse maailmanäitusel.

"Peame endi nähtavust Lähis-Ida piirkonnas suurendama Eesti ettevõtjate ekspordivõimaluste laiendamiseks," ütles Tammist. "Samuti on meie esindatus oluline ka seetõttu, et kogu Pärsia lahe piirkond on muutumas üha populaarsemaks turismisihtkohaks eestlastele."