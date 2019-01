USA ja Euroopa Liidu kaubanduskõnelused ähvardavad tüli tekitada

Ettevõtlusminister Rene Tammisti hinnangul sel korral USA ja EL kaubanduskõnelustel TTIP teemat ei avata. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Ettevõtlusminister Rene Tammist ei usu, et veebruari teisel poolel algavatel USA ja Euroopa Liidu kaubanduskõnelustel võetakse teemaks põllumajandus, kuid Wall Street Journali andmetel on Trumpi administratsiooni siht algavatel kõnelustel just nimelt saada ligipääs Euroopa põllumajandusturule.

Põllumajandus ja tarneturud on olnud üks peamisi karisid USA ja Euroopa Liidu vahelistes kaubandusläbirääkimistes. Seetõttu jooksid liiva ka president Barack Obama ametiaja viimastel kuudel peetud kõnelused.