Raadiohommikus: valimistulemuste ennustamise täpsusest

Reedeses hommikuprogrammis arutleme, kui täpselt ennustavad valimistulemusi avaliku arvamuse uuringud ja kuidas uuringumeetodid on ajas muutnud. Külas on Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Bigbanki Eesti äriüksuse juht Jonna Pechter annab teada, kuidas Bigbank häid töötajaid leiab ja neid hoiab.

Nasdaqi Tallinna börsi juhatuse esimees Kaarel Ots kõneleb, kuidas Eesti ettevõtted saaksid kasvada ja Eesti eraisikud rikkamaks saada.

Lisaks otsime vastust küsimustele, mida peavad ettevõtete juhid teadma sotsiaalmeediast ja kas igal ettevõttel peaks olema Facebookis ja Instagramis konto. Küsimustele vastab sotsiaalmeedia ekspert Andrus Kiisküla.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Stuudios on Indrek Mäe ja Pille Ivask, võtame kokku lõppeva nädala kuumad teemad. Juttu teeme investor Toomase konverentsil jagatud soovitustest, erakondade majandusprogrammidest, päikeseparkide toetusest ja paljust muust. Saatejuht Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Optibeti spordisaade". 2019. aasta esimeses saates on külas kahekordne olümpiavõitja ja Eesti spordikuninganna Kristina Šmigun-Vähi. Saame teada, miks ta "Panga" seriaali suusataja tegelaskujuga ei suhestu ja mida on tippspordijärgsed aastad talle andnud. Lisaks arutleme, kummal oli treeneriametist valusam loobuda: Gert Kullamäel või Aivar Kuusmaal? Ja kes võidab Super Bowli? Saatejuhid on Otto Oliver Olgo ja Dannar Leitmaa.

15.00–16.00 "Eetris on ehitusuudised". Merko Ehituse mudelprojekteerimise projektijuht Alan Väli räägib mullu sügisel avatud Viimsi riigigümnaasiumi hoone näitel, kuidas ehitaja koostas ehitusaegseid muudatusi kajastava teostusmudeli. Valminud digitaalne töövahend on praktiline abimees hoone haldajale ning aitab oluliselt kaasa haldus- ja hooldustegevuste digitaliseerimisele. Saatejuht Lauri Leet.

16.00–17.00 "Sisuturundussaade"*. Selgub, miks digitrükikoda Librix Print otsustas investeerida uutesse tehnoloogiatesse üle poole miljoni euro, mis on veebipõhine disaini-, tootmis- ja trükikeskkond Wabrix, kuidas kampaaniate ja ürituste plaanimisel tuleb ettevõtetele appi keskkond Circle ja mil moel uue põlvkonna Xerox iGen 5 digitaalse printeri abil saab lahendada tööjõuküsimust. Saate külalised on Alar Vettik (Librix Printi juht ja omanik) ning Kullar Laiapea (ABcom Teeninduse OÜ, Xeroxi esindaja Eestis). Saadet juhib Andres Panksepp.

