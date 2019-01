Kaubanduskoda tahab uut ministri ametikohta

Kaubanduskoja teatel on Eesti ettevõtjatel kogemusi, kus Eesti saatkonnad välismaal keelduvad ettevõtjaid aitamast. Foto: Veiko Tõkman Jaga lugu:

Välisministeerium küsis kaubandus-tööstuskojalt arvamust seoses võimaliku väliskaubandusministri ametikoha loomisega. Koda leiab, et Eestil on vaja ministrit, kelle vastutusvaldkonnas oleksid ekspordi ja investeeringutega seonduvad teemad.

Praegu ei toimu majandusdiplomaatide ja välisriikides resideeruvate Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ekspordinõunike vahel piisavalt koordineeritud tegevust Eesti ekspordi arendamiseks, selgitas kaubandus-tööstuskoda.

Kaubanduskoja teatel on Eesti ettevõtjatel kogemusi, kus Eesti saatkonnad välismaal keelduvad ettevõtjaid aitamast, tuues ettekäändeks argumendi, et ettevõtjate toetamine ei kuulu diplomaatide ülesannete hulka.

"Eesti välisesinduste huvides peaks olema Eesti ekspordi arengu võimaldamine. On erinevaid sektoreid, kus Eesti ettevõtja ei saa alustada koostööd ilma riigi toeta," teatas koda. "Seni on seda rolli täitnud kõrgetasemelised visiidid sihtriikidesse, kuid see ei täida alati kõiki eesmärke ning vastavate isikute ajaressursid on piiratud."

EAS uue ministri vastutusse

Kaubanduskoja teatel peaksid väliskaubandusministri vastutusvaldkonnas olema ekspordi ja investeeringutega seonduvad teemad, samuti peaks uue ministri vastutusvaldkonda kuuluma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

"Lisaks peaksid vastutusalas olema ka majandusdiplomaatia ja diplomaatide võimekuse ning tähtsuse suurendamisega seonduvad teemad," leidis koda. "Uue ametikoha loomisel peaks tekkima olukord, kus nii majandusdiplomaadid kui ka välisriigis resideeruvad EASi ekspordinõunikud kuuluvad väliskaubandusministri alla ning tegutsevad koordineeritult Eesti ettevõtete huvides."

Kabanduskoda näeb, et ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ülesanded peaksid minema praegusele väliskaubandusministrile (näiteks seoses ekspordi ja investeeringutega) ning teatud teemad jääma senisele majandus- ja taristuministrile (näiteks ehituse, elamumajanduse, innovatsiooni, telekommunikatsiooni ja infotehnoloogiaga seonduvad valdkonnad).