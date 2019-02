Kuus võimalust, kuidas talvel oma tuju tõsta

Talvise tujulangusega aitab toime tulla näiteks füüsiline aktiivsus. Foto: Shutterstock

Viimase kuu jooksul on palju lund sadanud, temperatuurid on madalad ning paljude inimeste jaoks tähendab see hooajalise meeleoluhäire teket (Seasonal Affective Disorder; SAD). Kuidas sellega toime tulla?

Järgnevalt avaldame karjäärinõustaja ja psühholoogi Melody Wildingu arvamuse, mis ilmus portaalis Inc.com:

Sarnaselt depressioonile on SAD meeleoluhäire. Inimesel on tihti madal energia, lootusetuse tunne, keskendumine on raskendatud, tuju on pidevalt kehv ning ennast kiputakse isoleerima. SADi ja depressiooni vahe seisneb selles, et SADi puhul algavad sümptomid iga aasta tavaliselt samal ajal. Selleks, et diagnoosi saada, peab see juhtuma kahel aastal järjest. Depressiooni puhul on sümptomid aga püsivad ning hooajalisusega see seotud pole.

Hea uudis on see, et SADi on võimalik ravida. Üks võimalus on minna soojale maale puhkusereisile ja sa tunned ennast kohe palju paremini. Samas on ka lihtsamaid viise, mida saab kohe kasutama hakata. Tihtipeale mõjutab meie enesetunnet mõtlemine ning see paneb paika meie tuju. “Ma vihkan talve ja ma ei tea, kuidas ma kevadeni vastu pean” ei aita sind edasi. “Talv mulle ei meeldi, aga ma tean, et see saab läbi ja olukorda on võimalik parandada” on palju parem suhtumine.

Allpool on välja toodud kuus võimalust, kuidas talve paremini üle elada.

Hakka liikuma

Mine jõusaali ja tee trenni või kasuta tööl lifti asemel treppe. Aeroobne trenn stimuleerib endorfiine ja võimaldab sul ennast paremini tunda. See on ka hea viis, kuidas stressi maandada. Kui sa käid sõpradega jõusaalis, siis on võimalik ka sotsialiseeruda, mis aitab depressiooni ja isolatsiooni vastu võidelda.

Mine välja

Jah, isegi kui väljas on külm, pane ennast soojalt riidesse ja kõnni vähemalt 10 minutit päevas. Valgus jõuab ajusse silmade kaudu, mis mõjutab sinu serotoniini ja dopamiini tasemeid. Selle asemel, et külma näha takistusena, keskendu päikesevalgusele ja selle positiivsetele mõjudele.

Mine puhkama

Nädalavahetus eemal võib teha imesid. Ma annan kõigile oma patsientidele soovituse taoline reis planeerida. See annab sulle masenduse asemel ootusärevuse. Pikem reis soojale maale annab päikesevalgust ja soojust, mis mõjutab enesetunnet samuti positiivselt.

Ole aknale lähemal

Kui võimalik, siis sea oma kontorilaud nõnda, et sa oled päiksevalgusele lähemal. See suurendab loomuliku valguse hulga, mis mõjutab su tuju positiivselt. Kui see ei ole võimalik, siis võid muretseda ka valgusteraapia lambi – see loob tehisliku valguse, mis matkib looduslikku valgust.

Sotsialiseeru

Nagu ka teiste meeleoluhäirete puhul on hea ennast ümbritseda toetavate ja julgustavate inimestega, kes suudavad su tuju kõrgemale viia. Otsi inimesed, keda sa usaldad ning võta nendega kontakti. Planeeri tegevusi – mine kinno, välja sööma või suusatama.

Muuda talve osas suhtumist

Selle asemel, et lõputult kurta ja talve näha pika ja piinarikkana, võiksid näha seda kui võimalust uuteks tegevusteks. Ehk on sul võimalus suusatada, kelgutada või uisutada? Võta need tegevused omaks, sest suvel neid teha ei saa.