"Jaapanlased tellisid sadade kaupa"

Eestis mitukümmend aastat mitmesuguseid eriseadmeid tootnud OÜ Englo kiirguse mõõtmise taskuindikaator osutus Jaapanis Fukushima katastroofi ajal ihaldusobjektiks.

„Jaapani väikekaupmehed leidsid internetist meie kodulehekülje üles ja tellisid taskuindikaatoreid sadade kaupa,“ räägib Englo tegevjuht ja kaasosanik Karin Punning. "YouTube'is oli hiljem hulgaliselt videoklippe, kuidas jaapanlased mõõtsid meie indikaatoriga üksteist, toiduaineid ja joogivett.“

OÜ Englo tegevjuht Karin Punning ja peakonstruktor Toomas Sõmer. Foto: Liis Treimann Jaga pilti:

Ilmselt on ka vähe neid ettevõtteid, mille toodangu kasutamine on tehtud kohustuslikuks lausa ministri määrusega. Üheks selliseks on Englo.

Nimelt on mitmes seadusaktis, näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses ja maanteeameti peadirektori käskkirjas sätestatud, et teepinnase tiheduse määramisel kasutatakse Loadman- või Inspector-tüüpi seadet. Loadman on Soomes toodetud ja Inspector on Englos toodetud deflektomeeter ehk teekatte kandevõimet määrav tester.

„Tegelikult ei oleks ju pruukinud määrusesse nimelisi seadmeid üldse sisse kirjutada,“ möönab Englo tegevjuht ja kaasosanik Karin Punning. „Aga nii see välja kukkus, ilma et meie oleksime kusagil seda asja tagant torkinud. Maanteeamet tahtis sellist seadet.“

Englo peakonstruktori ja kaasosaniku Toomas Sõmera sõnul tulid kunagi Englosse maanteeameti mehed, kes olid soomlastelt kingituseks saanud deflektomeetri Loeadman. „Mehed kiitsid, et jube hea riist, aga pagana kallis, ja küsisid, et järsku saaks Englo midagi analoogset teha,“ meenutab Sõmer. „Võtsime asja ette, nägime palju valu ja vaeva ja nüüd on sellest saanud üks meie hitt-toode.“ Sõmer lisab, et nende seade on Soome analoogist vähemalt kaks korda odavam.

Allhange on täitsa võõras teema

Englo oli eelmise aasta Gaselli TOPis 780. kohal ja on ka järgmisel nädalal avalikustatavas kiiresti arenevate ettevõtete edetabelis. Ettevõte toodab eriseadmeid peamiselt teedeehitusele ja militaarvaldkonnale. Kõik on omatooted, Englo pole 27 tegutsemisaasta jooksul kunagi allhanget teinud.

„Mina olen aeg-ajalt öelnud, et võiks ju ka midagi vahendada, aga Karin ajab selle jutu peale rusikad püsti, et mitte mingil tingimusel,“ räägib Sõmer ja täpsustab, et riiulil on vähemalt 50 omatoodet, mida nad võivad kohe tootma hakata, kui tellimus tuleb.

„Näiteks Inspectori ja lõhkamismasina puhul oleme juba neljanda mudeli välja töötanud,“ võtab Punning jutujärje üle. „Mõned teedeehitajad toovad meiele kalibreerimiseks ja hooldamiseks Inspectori, mille nad ostsid 2002. aastal. Ma olen neile öelnud, et te olete autot vahepeal mitu korda vahetanud, miks te uuemat Inspectorit ei osta.“

Punning ja Sõmer, kauaaegsed kolleegid Teaduste Akadeemia SKB (Spetsiaalne Konstrueerimisbüroo) ajast, asutasid Englo 1991. aasta lõpus. Esimene tõsine väljakutse oli teedeehitajate palve konstrueerida asfaldilaoturile automaatikasüsteem. Tollal pandi asfalti peaaegu et silma järgi, mingit automaatikat laoturil polnud.

Metalliotsija järel tuli miiniotsija

Kuna Englo sai automaatikaplokiga hästi hakkama, tulid teedeehitajad nende juurde järgmise murega – vaja oleks metalliotsijat, millega asfaldikatte alla jäänud kaevuluugid üles leida. Kahe kuuga oli toimiv riistapuu olemas ja loogilise jätkuna asuti miiniotsijat konstrueerima. Kontakt kaitseministeeriumiga päädis seejärel lõhkamismasinate ja liinitestrite väljatöötamisega. Need on nüüd samuti kujunenud Englo üheks hitt-tooteks.

Sõmer jalutab näidisteriiuli juurde ja toob lauale erinevaid lõhkamismasinaid. Patareitoitega masinat kasutatakse kaevanduses, käsigeneraatoriga masin pakub huvi sõjameestele, väike taskusuurune seadeldis on mõeldud lahingus vaid üheainsa paugu tegemiseks. Kuidas pauku tehakse, demonstreerib Sõmer käsigeneraatoriga masina peal. Ta paneb klemmide vahele takisti, väntab hoogsalt, vajutab nupule ja käib hele plaksatus – takisti lendas nii-öelda õhku.

Englo on sisuliselt koostefirma. Kõik detailid, trükiplaadid ja muud komponendid tellitakse kindlatelt koostööpartneritelt. „Meil ei ole kalleid tööpinke ega trükiplaadi jootmise liine,“ seletab Sõmer. „Kui oleme tellitud komponendid kätte saanud, paneme neist kohapeal toote kokku, testime ja häälestame ning müüme maha.“

Jaapanis konkurente polnud

Lisaks korduvseeriatega omatoodangule on Englo aeg-ajalt tegelenud mitmesuguste eritellimustega. Keeruline ja vastutusrikas oli näiteks Paldiski tuumaallveelaeva keskuse reaktorisarkofaagide ja tuumajäätmete hoidla seiresüsteem. Süsteemis on umbes 30 andurit, mille näidud salvestatakse iga 5 minuti tagant vastavate programmidega arvutitesse. Ja nii juba tosin aastat järjest. Haiglate tellimusel on konstrueeritud ja valmistatud radiatsiooniväravaid, mis annavad märku, kui patsiendil või haiglatöötajal on liiga suur radiatsioonitase.

Tegelikult on Englo kiirguse mõõtmisseadmetega tegelenud juba paarkümmend aastat. Välja on töötatud pisike taskuindikaator, mis mõõdab alfa-, beeta- ja gammakiirgust. Just sellist seadet ihaldasid jaapanlased 2011. aastal pärast Fukushima tuumaelektrijaama katastroofi.

„Jaapani väikekaupmehed leidsid internetist meie kodulehekülje üles ja tellisid taskuindikaatoreid sadade kaupa,“ räägib Punning. „Tuli välja, et tsiviilelanike jaoks mõeldud mõõteseadet Jaapanis müügil polnudki. Ja meie toote suur pluss on see, et kui valdav enamus maailmas välja töötatud kiirgusmõõtureist mõõdab ainult gammakiirgust, siis meie oma ka alfa- ja beetakiirgust. YouTube'is oli hiljem hulgaliselt videoklippe, kuidas jaapanlased mõõtsid meie indikaatoriga üksteist, toiduaineid ja joogivett.“

Mis on kiire kasvu põhjused?

Aastatel 2015–2017 kasvas OÜ Englo käive 3,52 ja ärikasum 3,94 korda.

1. Maailmatasemel tooted. Maailmaturul on konkurentsivõimelised nii teedeehituse mõõtmisseadmeid kui ka militaarvaldkonna tooted, sest need on funktsionaalsed, kaalult kerged ja neid on mugav kasutada. Näiteks käsigeneraatoril põhinev lõhkamismasin – kui Austria firma väljundvõimsuselt võrreldav analoog kaalub 9 kilo, siis Englo oma vaid 1,4 kilo.

2. Hankevõidud. Vaadeldud ajavahemikul õnnestus Englol võita mahukaid hankeid üle maailma. Alates 2015. aastast on ettevõte tarninud Eesti kaitseväele lõhkemasinaid ja lõhkeliinide testreid. Neid on suurtes kogustes ostnud ka Soome, Läti, Ungari ja Egiptuse sõjavägi. Oluline on ka ettevõtte koostööpartneritest allhankijate suutlikkus kasvatada vajadusel hüppeliselt toodangu mahtu.

3. Kodulehekülg. Ettevõtte turundusstrateegia on põhinenud hästi toimival koduleheküljel ja osavõtul erialanäitustest ehk militaar- ja teedeehituse valdkonna messidest. Et Englo kodulehekülg toimib hästi, tõendab kas või olukord pärast Fukushima tuumaelektrijaama katastroofi – jaapanlased asusid massiliselt tellima Englo radioaktiivse kiirguse mõõteseadet. Englo riistapuu eelis on selle väiksus ja võime analüüsida lisaks gammakiirgusele ka alfa- ja beetakiirgust.

Milline vanasõna iseloomustab teie tegevust?

OÜ Englo tegevjuht Karin Punning ja peakonstruktor Toomas Sõmer

Üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Eksida võib ainult üks kord. Sest kõige hullem on see, kui meedias ilmub sinu kohta midagi negatiivset. Näiteks et seade ei tööta või on ilmnenud tõsised puudused. Sellest jääb ettevõttele märk külge. Seetõttu peaks võib-olla isegi 11 korda mõõtma, et asi oleks korrektsem. Meil on olemas vastavad stendid, millel me oma tooteid mõõdame ja katsetame.

Kommentaar

Soovitanud Englo tooteid ametivendadele

Vesse Põder, kaitseväe pioneeriinspektor, kolonelleitnant

Kaitsevägi on Englo lõhkamismasinaid ja lõhkeliinide testreid kasutanud alates sajandivahetusest. Suuremad hanked üksuste varustamiseks tegime 2015. aastal. Oleme Englo lõhkamismasinate vanemad versioonid modernsemate ja võimsamate vastu välja vahetanud ning vanemad mudelid andnud madalama tähtsusega üksustele.

Englo töötajad on uuendusmeelsed ja tulevad partneri mõtetega kaasa. Nad on saanud meilt tagasisidet, mida võiks seadmete juures muuta, et asi oleks parem. Näiteks ühendusklemmide puhul viisid nad oma uuema põlvkonna mudelisse meie pakutud muudatused sisse. Samas on nad talupoja mõtlemisega ning alati kaaluvad läbi, kas seda või teist tasub teha, ning mis see kliendile maksma võib minna.

Maailmas pakutakse erinevaid lõhkamismasinaid ja liinitestreid. Oleme Englo toodetega väga rahul – nende hinna ja kvaliteedi suhe on parim ning riistapuud ise täpselt sellised, mida meil vaja on. Olen soovitanud Englo lõhkamismasinaid ametivendadele teistest riikidest, näiteks Soome ja Läti kaitsevägi on ostnud nendelt varustust.

Eriseadmete tootjate kolm soovitust

1. Hakka pihta. Ilma alustamata ei juhtu midagi. Meie alustasime nullist, sest meie algidee – jätkata asjaga, mida tundsime ja oskasime ehk keemilise analüüsi aparatuuriga – ei osutunud nõutavaks ajal, mil toimusid suured ühiskondlikud muudatused ja senised turud kukkusid ära. Tänu kontaktidele teedeehituse firmaga sündis esimene tõsine toode – automaatsüsteem asfaldilaoturile.

2. Tunne valdkonda. Tee asju, mida kindlalt oskad, ja tee neid hästi. Kui meil mõlemal ei oleks olnud paarikümneaastast insenerikogemust Teaduste Akadeemia SKBs, poleks vist ettevõttega välja vedanud. Aga me teadsime, kuidas asju tehakse, ja meil oli ka üsna lai silmaring. Uute seadmete välja töötamine ja mudelite täiustamine on meil nii-öelda veres. Keegi ütles kunagi ettevõtte kohta, et oleme rohkem konstrueerimisbüroo kui tootmisfirma.

3. Hoia klienti. Püüame klientidele igati vastu tulla, remondime ja hooldame oma toodetud seadmeid võimalikult kiiresti. Kui meie riistapuuga midagi juhtub, saab klient selle parandatult kätte samal päeval või hiljemalt järgmisel päeval. Kes elab Tallinnast kaugemal, saadab katkise riistapuu kulleriga ja meie saadame parandatud asja kulleriga tagasi.

OÜ Englo omanikud unistavad

Meie firma nimi on tuntud nii Eestis kui välismaal. Seega me tahame, et firma püsiks ning arendaks ja toodaks uusi tooteid ka siis, kui omanike seas on toimunud mingid muudatused.

Seni on meie turundus olnud suhteliselt staatiline, on põhimõtteliselt ainult kodulehekülg. Meil pole olnud raha võtta tööle turundustöötaja, kes käiks aktiivselt mööda sihtriike ja tutvustaks meie toodangut. Loodame Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest saada arengutoetust, mis lubaks meil turundusvõimekust tõsta. Et mahtu kasvatada, peame eksporditurgudelt rohkem tellimusi saama. See aga tähendab, et meil peab olema ka võimekus toota. Kõik see nõuab ümberkorraldusi. Unistame, et turustamise ja tootmise teatud kasvu kriitiline barjäär saab ületatud.

Mis on mis?

OÜ Englo

* Asutatud 5.12.1991.

* Toodab eriseadmeid teedeehituse ja militaarvaldkonnale.

* Tegevjuht Karin Punning, juhatuse liige Toomas Sõmer (peakonstruktor).

* Omanikud: 50% Karin Punning, 50% Toomas Sõmer.

* On järgmisel nädalal (13.02.) avalikustatavas Gaselli TOPis (2018. aastal oli 780. kohal).

* Töötajaid 7.

* Eksporti läheb umbes pool toodangust.

* Võitis 2018. aastal elektroonikatööstuse TOPi (2017. aastal oli 11. ja 2016. aastal 4. kohal).

* On Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige.

Välja on töötatud ja tootmisse võetud järgmised olulised tooted:

* 1993 – pikiprofiili automaatne jälgimissüsteem tee-ehitusmasinatele

* 1994 – asfaldilaoturi tööorgani põikikalde hoidmise automaatsüsteem

* 1994 – kaevuluugi otsija

* 1994 - metalliotsija

* 1996 – kaabliotsija

* 1997 – pinnase kandetugevuse mõõtja

* 1997 – miiniotsija

* 1998 – lõhkamismasin

* 2000 – pinnase elastsusmooduli tester (Inspector)

* 2000 – lõhkeliinide tester

* 2009 – teekatte tasasuse mõõtja (Irimeeter)

* 2012 – radiatsioonivärav haiglatesse

Kes on kes?

Karin Punning ja Toomas Sõmer

* Karin Punning on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli füüsikalise keemia eriala, Toomas Sõmer on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi peenmehaanika eriala.

* Mõlemad töötasid enne Englo asutamist 20 aastat Teaduste Akadeemia SKBs, Punning viimati juhtiva insenerina ja Sõmer peakonstruktorina.

Allikas: OÜ Englo

Pane tähele

* Äripäeva gaselli rubriik, kus kirjutame kiiresti arenevatest väikefirmadest ja nende omanikest, ilmub kaks korda kuus.

* Äripäeva Gaselli TOPi lähteandmeteks on ettevõtte müügitulu ja ärikasum aastatel 2015, 2016 ja 2017. 2015. aasta müügitulu peab ulatuma 100 000 euroni ja aastatel 2015–2017 kasvama käive ja ärikasum vähemalt 50%.

* TOPi jõudis tänavu 1257 ettevõtet.

* 13. veebruaril toimub inspiratsioonisündmus Gaselli kongress, kus tuntud ja edukad Eesti inimesed räägivad oma lugusid. Lavale astuvad ultrasportlane Rait Ratasepp, superstaaride maaletooja Eva Palm, näitleja Andrus Vaarik, gasellettevõtte omanik Liina Lokko, lasterõivaste tootja Meeli Leeman, Eesti edukaima ettevõtte juht Risto Mäeots, gasellettevõtja Erkki Torn, helikunstnik Tom Urb.

Täpne programm ja registreerumine

Loe Äripäevast

Viimati ilmunud lood gasellettevõtetest

* „30 aastat tippjuhi toolil“ Lääne-Virumaa firmast ASist Virumaa Metsatööstus.

* „Ettevõtja ehitas pärast õnnetust firma uuesti üles“ Võrumaa firmast OÜst Värska Laht.

* „Rõngu Pagar kaupa lattu ei tooda“ Tartumaa firmast OÜst Rõngu Pagar.

Rohkem lugusid gasellfirmadest saad lugeda siit.

Gaselliliikumist toetavad LHV ja MarkIT ja TalTechi majandusosakond.