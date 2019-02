Raadiohommikus: Tinderist leiab Veriffile andekaid töötajaid

Neljapäevases hommikuprogrammis räägib kiirelt kasvava töötajaskonnaga idufirma Veriff juht Kaarel Kotkas sellest, kuidas Tinder aitab tal ettevõttesse andekaid töötajaid leida.

Idufirma Veriff juht Kaarel Kotkas. Foto: Andres Haabu Jaga pilti:

Samuti selgitab parteide valimisplatvorme hinnanud Circle K juht ja tööandjate keskliidu esimees Kai Realo, kas ja millist abi saab valimistel oodata erakondadelt tööjõukriisi leevendamisel.

Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas kasvada kordades kiiremini kui konkurendid ning Eesti majandus. Kasvu saavutamisest ja hoidmisest räägivad Gaselli TOPi esikümnesse murdnud Apollo Kino juhatuse esimees Mauri Dorbek ning Gaselli Kongressi ettekandeid kuulanud Äripäeva ajakirjanik Jaanus Vogelberg.

Hommikuprogrammi veavad Rivo Sarapik ja Birjo Must.

11.00–12.00 „Globaalne pilk“. Eelmise aasta kuum suvi on nüüdseks muutunud vaid soojaks mälestuseks ning uus pole veel päris käega katsutav. Sellest hoolimata meenutame, mis jäljed jätsid kuumad olud põllumajandusele ning vaatame, mis toimub globaalsel teraviljaturul. Muu hulgas võtame vaatluse alla, kuidas on globaalselt nõudluse ja pakkumise jõujooned viimase 10 aasta jooksul muutunud ning mis see teraviljabörs üleüldse on. Külas on Euroopa ühe suurima viljamaaklerfirma Copenhagen Merchants Group äriarenduse juht Indrek Aigro. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 „Terviseuudised“. Sõbrapäeva tervisesaates räägime seljavalust ja saame vastused, miks seljavaluga pole mõtet EMOsse minna, kas mädarõika-meekompress aitab ning millal peaks arsti poole pöörduma. Saatekülaline on Katrin Gross-Paju, kes on üks Eesti tuntumaid neurolooge. Ta juhatab närvihaiguste keskust Lääne-Tallinna Keskhaiglas ja töötab ka Eesti esimeses neuroloogia erakliinikus Astra Kliinik. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 „Viimane mudel“. Saates võtame luubi alla sellise krüptilise lühendi nagu IAAS – IT-taristu kui teenus. Mis juhul on õige ise serveriparki omada, millal mitte? Ettevõtte kogemuslugu vahendab Eesti Gaasi IT-juht Ain Rasva, lisaks on külas Telia ärikliendidirektor Tarmo Kärsna. Saatejuht on Priit Pokk.

