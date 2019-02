Sisustaja: Seinapaneelide abil mürast priiks

Põnevaid lahendusi, millega koduseid ruume või töökohti ilmestada, on mitmeid ja paljude nende abil saab summutada ka väsitavat müra.

Põlvamaa metsade männiokastest helineelavad ning dekoratiivsed OKKA seinapaneelid on praeguseks võitnud juba ka Saksamaa, Soome ja Šveitsi inimeste sümpaatia. Idee autor ja OÜ Okkastyle asutaja Margus Siilik ütleb, et ökoloogiliste paneelide tootmise mõte tiksus tema peas juba ammu, kuid esimese prototüübini jõuti kümmekond aastat hiljem. Täna töös olev tehnoloogia võimaldab männiokkad mitme sentimeetri paksuseks õhuliseks paneeliks kokku siduda. See tähendab omakorda seda, et lisaks dekoratiivsele paneelile arenes välja akustiline paneel. OKKA seinapaneel kuulub kõrgeimasse A kategooria helineelduvuse klassi ja nii sobib see hästi kontoritesse, kodudesse ja mujale, kus on soov vähendada liigset kaja ja müra.