Keskerakond on valimiste favoriit

Kaja Kallase Reformierakonda eraldab liidrist neli protsendipunkti.

Keskerakond läheb eelseisvatele riigikogu valimistele vastu kerge favoriidina, kuid nende edu Reformierakonna ees on valimiste lähenedes oluliselt kahanenud, enne valimisi on oma toetust erakondadest enim kasvatanud aga Isamaa, selgus ERR-i tellimusel Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud ja ligi 4700 vastajat hõlmanud üle-eestilisest uuringust.

11 päeva enne valimisi lõppenud küsitluses suurima toetusega Keskerakond - seda 28 protsendi suuruse toetusega, Reformierakonda toetas 24 protsenti valijatest, EKREt 17 protsenti, sotsiaaldemokraate ja Isamaad vastavalt 11 ja 10 protsenti.

Tulemuste arvutamisel võeti arvesse neid vastajaid, kes arvasid, et lähevad kindlasti või tõenäoliselt valima, lisaks tavapärasele 1000 vastajaga näost-näkku küsitlusele viis küsitlusfirma paralleelselt läbi ka ligi 3700 vastajaga veebiküsitluse. Saadud koondtulemuses on näost-näkku küsitluse ja veebiküsitluse tulemustel võrdne osakaal.

