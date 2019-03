Simson: koostöö Reformierakonnaga on viimane valik

Keskerakondlane Kadri Simson eelistaks senise koalitsiooni jätkumist. Foto: Liis Treimann

“Mina isiklikult Reformierakonnaga valitsust teha ei tahaks, nad kehastavad kõike seda, mida ma pean valeks,” ütles majandusminister Kadri Simson täna õhtul Keskerakonna valimispeol Saku Suurhallis.

Simsoni sõnul võib Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon tekkida vaid siis, kui ükski teine töövõimeline liit välja ei tuleks. “Reformierakonnal on üks suur miinus – nad ei sõlmi liite neljaks aastaks. See on kõigil pidevalt meeles,” sõnas Simson.

Simsoni sõnul oleks parim, kui jätkaks praegune koalitsioon ehk Keskerakond, Isamaa ja SDE. “See koosneb erinevatest maailmavaadetest, kuid on suudetud leida kompromisse,” ütles ta. Tõsi, Isamaa ja SDE omavaheline läbisaamine pole olnud parim. “Valitsuses ei peagi mugav olema. Pidev omavaheline vaidlemine tagab ka kvaliteedi,” ütles ta.

Simson rääkis, et praegu kampaania meeleolu pealt võimalikke tulemusi hinnates usub ta, et Keskerakond teeb hea tulemuse. “Oleme sisuliselt teinud kampaaniat alates 1999. aastast. Minu kodukohas Pärnus pole varem nii sooja vastuvõttu meile olnud,” ütles ta. Ta lisas, et loodab, et Keskerakonna kõik piirkonnad teevad kõigi aegade parimad tulemused, sest see tagaks erakonnale valitsuse jätkamise.

Simson tõdes, et Reformierakonnal on olnud kampaaniaks oluliselt rohkem raha kui Keskerakonnal ja paljud inimesed reklaami peale oma valikuid ka teevad.

Simson rääkis, et kui ta 2016. aastal ministriks sai, oli ta elevil nagu ülikooli alustav tudeng. “Nagu ka ülikoolis, on ka ministriks olemise juures olnud asju, mis pole olnud kõige huvitavamad ja on olnud ka keerulised,” sõnas ta. “Minu ministriks olemist ei ole mulle lihtsaks tehtud, kuid ma usun, et mul oli üks huvitavamaid portfelle üldse,” lisas ta.

Simsoni sõnul lepitakse uued ministri kohad kokku alles siis, kui koalitsioonilepingu punktid on paigas. “Minu tahtest ei sõltu miski,” ütles ta. “Ma ei välista, et uues valitsuses tahavad kõik osapooled just minu praegust portfelli endale,” lisas ta.