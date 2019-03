Sisustaja: laste sünd andis ettevõttele hoo

„Oli aasta 2015 ja mina lastega kodune. Soov midagi looma, midagi ise tegema hakata, oli üüratu,“ meenutab Pärnus tegutsev Eesti disainer Mairi Laide Pehmö sündi.

Vaid neli aastat hiljem on tema nööbitud otomanid ja kuninglikud pingid lisaks Eesti kodudele leidnud kohad Austraalias, Ameerikas, Kanadas ja mitmetes Euroopa kodudes. „Põhiklientuur on Inglismaal. Neile mu käekiri väga meeldib,“ on Mairi tänulik.