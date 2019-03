Mõnel alal käivad inimesed ka haigena tööl

Toitlustus on üks valdkond, kus tötajad varasemast rohkem tõbisena tööl käivad. Foto: Meeli Küttim

Tööportaali CVKeskus uuringust selgus, et kuigi haigena tööl käimist tuleb aasta-aastalt vähem ette, on kahes valdkonnas see hoopis kasvanud.

Kõige enam käivad haigena tööl toitlustuses töötavad inimesed, kus koguni 90% valdkonna töötajatest on tõbisena tööl käinud. Teisel kohal on selles arvestuses juhid, kellest lausa 88% ilmub haigena olles alluvate ette. Tegemist on ka kahe ainsa valdkonnaga, kus võrreldes eelmise aasta uuringu tulemustega on haigena tööl käimine kahanemise asemel hoopis kasvanud.

Keskmisest enam käivad tõbisena tööl ka assistendid, finantstöötajad, müügiinimesed, transpordi- ja logistikatöötajad ning ehituses ja kinnisvara valdkonnas tegutsejad.

Kõige vähem käivad haigena tööl infotehnoloogia, tööstuse ja tootmise ning mehaanika ja tehnika valdkonna inimesed.

CVKeskus.ee uuris juba viiendat aastat töövõtjatelt, kas nad on haigena tööl käinud. Kui 2013. aastal oli tõbisena tööl käimine väga levinud ja koguni 95% uuringus osalejatest vastasid, et vaatamata haigusele läksid nad ikkagi tööle, siis tänavu langes haigena tööl käivate töötajate osakaal 81%-le.

CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt märkis, et vastutustundlikult käituv tööandja, kes loob keskkonna, kus töötaja ei pea tundma survet haigena tööl käimiseks, on tööturul kõrgelt hinnatud.

Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee 2018. aasta sügisel korraldatud tööandjate uuringust selgus, et 17% organisatsioonidest võimaldab esimestel haiguspäevadel keskmise palga säilitamise kõikidele töötajatele. Lisaks tõi 18% tööandjatest välja, et nad pakuvad haiguste ennetus- ja ravikulude hüvitamist. Tasuta tervislikku toitu pakub kõikidele töötajatele 17% tööandjatest.