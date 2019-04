Soome: Vene meedia vassib presidentide kohtumise kohta

Soome president Sauli Niinistö ja Venemaa president Vladimir Putin kaks päeva kestnud Arctic Forumil. Foto: ANATOLY MALTSEV, EPA

Vene meedia annab mõista, nagu oleks Soome president Sauli Niinistö võtnud Venemaa presidendiga kohtumisel jutuks Helsingi laevatehase ja Venemaa positsiooni riigi laevatööstuses, kirjutas Kauppalehti.

Soome presidendi kantselei lükkab sellised teated ümber.

Uudis seostub Helsingi kahjumliku laevatehasega Arctech, mida Vene riigifirma United Shipbuilding Corporation (USC) on pikka aega müüa üritanud. Laevaehitaja probleemid tulenevad USA sanktsioonidest, mis on ettevõtte rahastusvõimalusi piiranud.

USC peadirektor Aleksei Rahmanov on Venemaa lehes Kommersant rääkinud, et laevafirma müük Vene ärimehele on lõpusirgel. Tehingu eesmärk on pääseda sanktsioonidest.

Leht ei nimetanud otseselt president Niinistöt, vaid vahendas Rahmanovi sõnu nii: „Soome president kinnitas, et kogu hüsteeria, mis tuleb esile seoses Arctechi laevaehitusega, on hästi kavandatud võte, kuidas Venemaa Soome laevaehitusest välja visata.“

Presidendi kantselei pressiesindaja lükkas väite ümber ja kinnitas, et Niinistö Peterburis Rahmanoviga kokku ei saanud. „Tsitaadis sisaldunud viide president Niinistöle ei ole õige. Midagi sellist jutuks ei olnud.“

Lause on Kommersandist eemaldatud, aga leidus näiteks Port Newsi artiklis.

Uudise järgi on on Venemaa valitsus allkirjastanud määruse, et USC müüb Helsingi laevatehase erainvestorile, kelleks lehe teatel on Viktor Olerski ja Rišat Bagautdinov.

Olerski on Venemaa endine transpordiministri asetäitja ja Bagautdinovile kuulub osa Venemaa jõelaevandusele spetsialiseerunud ettevõttest Vodohod ja laevafirmast Pola Group.

Hind pole teada, aga Kommersandi teatel saaks USC kompensatsiooniks Peterburi lähedal asuva Nevskij laevatehase.

Rahmanovi teatel plaanivad Rosatom ja Novatek tellida uusi jäämurdjaid, mida võiksid Viiburi ja Helsingi laevatehased koos ehitada, kui USA sanktsioonid ei sega.

Kauppalehti kirjutas märtsis anonüümsetele allikatele viidates, et konsultandidkorraldavad laevatehasele ostjakonsortsiumi Soomest, Norrast ja Balti maadest. Tehingu hinnaks pakutakse mõndakümmet eurot. USC maksis tehase eest kaheksa aastat tagasi 20 miljoni euro ringis.