Taavi Aas pakub Eesti Teid odavamalt

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas Foto: Andras Kralla

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas soovib valitsuselt nõusolekut võõrandada avalikul enampakkumisel riigile kuuluvad 100 000 ASi Eesti Teed aktsiat. Ühe aktsia nimiväärtus on 100 eurot.

See teeks riigiettevõtte hinnaks 10 miljonit eurot, nagu on kirjas valitsuse päevakorras.

Rahandusministeeriumile saadetud ülevaates oli kirjas, et Eesti Teede müük võiks toimuda avalikul enampakkumisel ning alghinnaks soovitab ministeerium vähemalt 14 miljonit eurot, mis on võrdne ettevõtte raamatupidamisliku väärtusega ja kõrgem eksperdi poolt 2018. aasta novembris hinnatud turuväärtusest.

Eesti Teede ASi võiks ministeeriumi ettepanekul maha müüa juba selle aasta teises pooles. "Ettepanek on viia 2019. aasta esimeses pooles lõpule äriühingu restruktureerimine, võtta selgem suund ettevõtte väärtuse suurendamisele ning valmistada ette osaluse võõrandamine 2019. aasta teises pooles," seisab rahandusministeeriumile saadetud ülevaates.

Valitsuse päevakord selgitab, et alates 2017. aasta novembrist tegutseb AS Eesti Teed täielikult vaba turu põhimõtetest lähtuvalt, teostades teehoolet vabal turul sõlmitud lepingute alusel. Viimaste aastate konkurentsiolukord on hooldeteenuste turul paranenud ning 2017. aasta alguses läbi viidud riigiteede hoolduse hangetel osales keskmiselt viis ettevõtet, mis näitab konkurentsi olemasolu. Sellest tulenevalt ei ole riigi osaluse säilitamine äriühingus enam põhjendatud.

Analüüs ja ettepanekud ASi Eesti Teed võõrandamiseks on ühe ülesandena ka Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanis.