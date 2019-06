Erwin Wassenaar: Eesti probleem on see, et mitte keegi ei usalda kedagi

Foto: Julia-Maria Linna

Erwin Wassenaar saabus Eestisse 2007. aastal, süda armastust täis ja kaks kätt taskus. Midagi peale Meriti, saatusliku naise, kellega ta Hollandis toimunud JCI konverentsil kohtus ja kellesse hullupööra armus, teda võõral maal ei oodanud, kirjutab värske väljaanne Sisustaja.

Tänaseks on Erwinil ja Meritil, kes juhib ärinõustamisfirma KPMG kliendisuhteid, ette näidata kaheksa aastat kestnud abielu, poeg ja juustuäri. Ootamatult sündinud ideest on saanud 17 kauplusega ettevõte, kus müügil pea 90 juustusorti maailma eri paigust. Ja selles peres võetakse ka tööd koju kaasa, sest juust on Wassenaaridel alati laual.