Läti lubab Eestile aktsiisisõda

Lätlased lubavad piirikaubandust ohjeldavatele aktsiisilangetustele vastata omapoolsetega Foto: Postimees/Scanpix

Läti peaminister Krišjānis Kariņš süüdistab Eestit riikidevahelise aktsiisileppe rikkumises ja lubas Eesti aktsiisilangetusele vastata omapoolsega.

Eesti ja Läti on Kariņši sõnul aastaid olnud ühisel arusaamisel, et Läti tõstab alkoholiaktsiisi järk-järgult Eesti tasemele lähemale ning et kumbki osapool järsult aktsiisipoliitikat ei muuda, vahendab Läti rahvusringhääling.