Neste Rallil üha raskem plussi jääda

Marko Märtin Neste Rallil aastal 2004. Foto: RAIGO PAJULA, Ekspress Meedia

Neljapäeval Jyväskyläs algava Neste Ralli eelarve ulatub miljonitesse, aga korraldaja sõnul on üritusega plusspoolele jääda aasta-aastalt üha raskem, kirjutab Kauppalehti.

Kindla avoriidina stardib Soomes Ott Tänak, kes ütles portaalile Rallit.fi, et võitmiseks on vaja kõik toimima saada. "Me peame kokku saama täispaketi ja kõvasti tööd selle nimel tegema," jätkas Tänak, kes meenutas eelmist MM-etappi Sardiinias, kus ta kihutas viimasel kiiruskatsel järjekordse võidu suunas, kuid autol kadus veidi enne finišit roolivõim, mis kukutas eestlase viiendale positsioonile," vahendas ERRi uudisteportaal.