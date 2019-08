Raadiohommikus: kas palgarallil polegi lõppu?

Homme avaldab statistikaamet värsked palgaandmed. Foto: Andras Kralla

Varahommikul avaldab statistikaamet palgaandmed. Kolmapäevases hommikuprogrammis saame teada, kas palgaralli on jätkunud või ilmutab raugemise märke. Teemat kommenteerib statistikaameti juhtivanalüütik Karina Valma.

Lisaks on külas Eesti meedialiidu tegevjuht Mart Raudsaar, kellega vaatame üle värsked andmed Põhjamaade meediafirmade käekäigust ja saame teada, kas lugejate valmisolek hea digitaalse sisu eest maksta on ikka olemas.

Samas võtmes jätkame Postimees Grupi tegevjuhi Andres Kulliga, kellega arutame, kas Eestil oleks teiste Euroopa riikide eeskujul võimalusi internetihiide maksustada või käiks kaubandussõda USAga meile üle jõu.

Hommikuprogrammi veavad ajakirjanikud Tiiu Taal ja Igor Rõtov.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saate fookuses on kodulaenud. Külas on kinnisvaraekspert Tõnu Toompark ja Luminori eralaenutoodete vanemtootejuht Martin Malinovski. Pilgu majandusele ja selle väljavaadetele annab Luminori peaökonomist Tõnu Palm. Saatejuht on Paavo Siiman.

12.00–13.00 "Ideest kasumini". Väiketootjad tegid sel aastal Äripäeva Joogitööstuste TOPis puhta töö ja noppisid kaks kõrgeimat kohta. Edetabelis teiseks tõusnud Nudist on paari aastaga kerkinud Eesti 20 suurema tootja hulka. Ettevõtte üks asutaja ja juht Mihkel Männik räägib saates, kuidas kasumlikult tegevust alustada, kuidas saada jalg ukse vahele välisturgudel ning miks on bränd tootjale eluliselt tähtis. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Arvude taga". Külas on statistikaameti ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakonna juhtivanalüütik Evelin Puura ja äritehnoloogia osakonna projektijuht Karl Annus. Räägime kaupade ekspordist ja impordist, mis seni purjetab veel stabiilsel kursil, kuigi viimane kuu näitab juba ka ohu märke. Lisaks on valminud uhiuus rakendus ettevõtjatele, mille kasutamisel saab teada, millistele turgudele ja mis toodet eksportida tasub.

Saate teises pooles räägivad statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja Heidy Roosimägi ning juhtivanalüütik Kaja Sõstra töötamise registrist ja selle kasulikkusest ettevõtjale. Alates 1. juunist peavad kõik ettevõtjad seda täitma.

15.00–16.00 "Kullafond". Meenutame läinud aasta lõpus eetrisse jõudnud saadet, kus käis külas Teaduspark Tehnopol Inkubaatori juht Martin Goroško, kes rääkis idufirmadele hoo sisse tõukamisest, kuidas ideedele investoreid leitakse ja stabiilse käibeni jõutakse, millised idufirmad tööjõudu vajaksid, millist potentsiaali näeb ta uutes tulijates, kuhu tehnoidude buumiaeg viib ning paljust muust. Saadet juhtis Liis Amor.

Kuulake Äripäeva Raadiot sagedusel 92,4Mhz või veebist striimina/järele siit.