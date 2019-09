Lennuliiklus Araabia Ühendemiraatidega võib alata

Riigikogu ratifitseeris tänasel istungil kokkuleppe, mis loob võimaluse pidada lennuühendust Eesti ja Araabia Ühendemiraatide (AÜE) vahel.

Esimesed lennuliinid Dubaisse peaks avatama järgmisel talvel. Foto: ALI HAIDER

Kuivõrd kokkulepe reguleerib maksuküsimusi, siis tuli see riigikogus ratifitseerida.

Praeguse plaani kohaselt hakkab Tallinna ja Dubai vahelisel liinil 2019/2020 talvel lendama AÜE lennuettevõtja Flydubai, kes omab ka koodijagamiskokkulepet teise kohaliku vedajaga Emirates. Koodijagamiskokkulepe võimaldaks reisijatel Eestist lennata Dubaist edasi ühe piletiga Emiratesi liinivõrku.

Juba mõnda aega on AS Tallinna Lennujaam pidanud läbirääkimisi AÜE lennuettevõtjatega seoses lendude alustamisega kahe riigi vahel. Hetkel on lennuühenduse loomine Dubaiga üks Tallinna Lennujaama prioriteetidest. Tallinna Lennujaam on reisijate arvu Tallinn–Dubai liinile prognoosinud 25 000–30 000 reisijat aastas.

Lennuühenduse avamisega Dubaisse ja Dubai kaudu kolmandatesse riikidesse tekivad Eesti äri- ja turismisektorile olulised ja paremad võimalused lendamiseks Lähis-Idasse, Kagu-Aasiasse, Okeaaniasse ja Aafrikasse.

Kokkulepe annab juriidilise aluse ja õiguse lendude alustamiseks kahe riigi vahel. Kokkulepe hõlmab vastastikuse juurdepääsu tagamist lennuliinidele, võrdsete võimaluste tagamist ettevõtjatele ning mittediskrimineerimist ELi aluslepingutes sätestatud põhimõtteid arvestades

Eesti on sõlminud sarnaseid kokkuleppeid kümnekonna Euroopa Liidu välise riigiga, sealhulgas Türgi, Venemaa, Ukraina ja Hiinaga.