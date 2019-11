Nädala raadiohitid: kuidas müüa kinnisvara kiirelt ja mismoodi SEB skandaal tõukab Coop Panka

Coop Panga kontor Tallinnas Narva maanteel. Foto: Liis Treimann

Sellel nädalal huvitusid Äripäeva raadio kuulajad kõige enam sellest, millega saab omanik panustada, et kinnisvaratehing sujuks tõrgeteta ja kiirelt.

Populaarseks osutus ka saade, milles ajakirjanikud uurisid, kas SEB sattumine rahapesuskandaali võib anda tõuke Coop Panga aktsiate avalikule esmaemissioonile.

Suurima kuulamisnumbriga olid need saated:

1. Kuidas saab omanik oma kinnisvara müüki kiirendada?

"Uus Maa kinnisvarasaade" annab seekord näpunäiteid neile, kel plaanis müüa korterit või maja. Juhiseid jagavad Uus Maa Kinnisvarabüroo maaklerid Kristina Leer ja Egon Juhanson.

Selleks, et tehing sujuks tõrgeteta ja toimuks kiiresti, saab omanik oluliselt panustada. Selgitame välja, mida peaks enne müügiga alustamist tegema, kui oluline on remont ja sisustus ning mida peab müüja ostuhuvilisele kindlasti oma kinnisvara kohta rääkima. Saade käib läbi kogu protsessi alates müügieelsetest ettevalmistustest ja lõpetades kinnisvara üleandmisega. Küsimusi esitab Kristi Kool.

2. Kas SEB jamad aitavad Coop Panka?

SEB sattumine rahapesuskandaali võib anda tõuke Coop Panga aktsiate avalikule esmasemissioonile, leidsid Äripäeva ajakirjanikud saates "Äripäev eetris".

Rahapesuskandaali ja Coop Panga IPO kõrval arutasid Äripäeva ajakirjanikud Liina Laks, Piret Reiljan ja Ken Rohelaan veel skeemimeistri Kristian Kessneri luksulikku elu, nörritavat maffiaprotsessi, valitsuskriisi ning valisid nädala kaotaja ja võitja.

3. Pankade tootlus on hea, aga kasvu pole

Saade "Lavajutud" on sel korral salvestatud majanduskonverentsil Äriplaan 2020. Esimesena kõneleb Inbanki asutaja ja nõukogu esimees Priit Põldoja. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa, Austria ja nüüd ka Hollandi turult.

Teises saatepooles kuulete vestlusringi, milles osalevad 2018. aasta noor ettevõtja ja toidu tootmist digitaliseeriva eAgronomi asutaja Robin Saluoks ning suurettevõtja ja Utilitas Grupi kaasomanik ning Äripäeva aasta ettevõtja Kristjan Rahu. Vestlust modereerib Igor Rõtov.

4. Mitu sünnipäeva on Eesti mehel?

Eesti meeste oodatav eluiga on 73,9 aastat, ent tervena elavad mehed vaid 52,8 eluaastat. Veel aasta tagasi näitas statistikaameti arvutus meestele ligi kaks aastat pikemat eluiga tervena. Saates "Eetris on tervisekassa" kõnelevad Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna ja haigekassa juht Rain Laane on tippjuhid, kes toetavad ka isikliku eeskujuga meeste tervise edendamise kampaaniat "Pikema sõpruse päev".

5. Kuhu investeerib 100miljonilise äri omanik?

"Investor Toomase tunnis" on külas suurärimees ja kontserni Estiko omanik Neinar Seli. Äripäeva Rikaste TOP hindas tema vara väärtuseks 2018. aasta lõpus 100 miljonit eurot.

Saates uurime, millal jõuab Estiko börsile, kuhu Seli investeerib, millega ta praegu nullist alustades tegelema hakkaks, millist tootlust ta enda investeeringutele otsib ning samuti räägime tema investeeringust, mis võib potentsiaalselt inimeste eluiga pikendada ja paljust muust. Saadet juhivad Anu Lill ja Kaspar Allik.

6. Millist nõu annab Mihhail Kõlvart peaministrile?

Tallinna linnapeal Mihhail Kõlvartil täitub ametis peagi aasta. Saates "Kuum tool" uurime, millised on tema suurimad saavutused ning mida oleks saanud teha paremini.

Uurime, mis seisus on Tallinnas turismimaks ning küsime, kas Tallinna linnapildis peaks olema nii palju autosid. Samuti tuleb juttu sellest, kuhu võiksid trammiteed tulevikus laieneda ning kas baaridele kehtestatud alkoholimüügi piirangud on ikka mõistlikud.

Räägime ka Tallinna TV sulgemisest ning vaatame otsa linna uue aasta eelarvele. Saatest kuuleb ka seda, mida arvab Mihhail Kõlvart mõjuka Keskerakonna poliitikuna sisepingetest valitsuses ning millest räägib ta omavahel peaministriga. Saadet juhib Indrek Mäe.

7. Kas turundus on saatanast?

Just sellise küsimuse püstitab ligi paarkümmend aastat turundusmaailmas suuri tegusid teinud Seth Godin oma värskes raamatus "See on turundus". Ja seda õigustatult, sest paneb ju osav turundus meid ikka ja jälle ostma midagi, millest me muidu tuimalt mööda vaataksime.

Millised on turunduse väljakutsed ja perspektiivid ning kas turundus on saatanast või mitte, seda arutavad Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja ja Tallink Grupi digianalüütika äriarenduse juht Andrus Kiisküla. Saadet juhib Bestmarketing.ee toimetaja Marianne Liibert.

Äripäeva raadio järelkuulamiskeskkonna leiate siit.