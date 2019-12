Skandinaavia lennufirma Norwegian sulgeb viiendiku otselendudest

Lennufirma Norwegian reisilennuk Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi Norwegiani lendude arv langes novembris 23 protsenti ja lennumahud 27 protsenti, teatas Skandinaavia lennufirma, et teenusemahtude piiramine on kooskõlas ettevõtte strateegiaga ja puudujääk täidetakse kasvava käibega ühe lennuki kohta.

Seejuures on Norwegiani käive kasvanud viimased kaheksa kuud ehk on aastases võrdluses kasvanud 18 protsenti. Lisaks on kasvanud lennukite täituvus 83 protsenti, vahendab lennundusuudiste portaal Aerotime.