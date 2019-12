Raadiohommikus: sooline palgalõhe ja värsked maksud

Foto: Liis Treimann

Reedeses Äripäeva hommikuprogrammis räägib Tallinna Ülikooli teadlane Marge Unt soolisest palgalõhest ja sellest, miks Eesti on Euroopas selles number üks.

Puudutame ka teemat, miks põhjamaised suurkorporatsioonid Eesti filiaalides töötajatele samaväärseid palku ei paku. Saates on külas LHV personalijuht Liisa Põldma, kes räägib, kuidas LHV pangas palgalõhega lood on.

Lisaks räägib Ernst & Young Baltic ASi partner Ranno Tingas sellest, mida jõustunud tulumaksuseaduse muudatus ettevõtjatele toob ning kus võivad olla peidetud karid.

Samuti avaldab NG Investeeringute üks omanik Jüri Käo, kas tema ettevõte tegi uue aasta eelarvet, arvestades võimaliku majanduslanguse või kriisiga.

Hommikuprogrammi veavad Neeme Korv ja Indrek Mäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Jaanus Vogelberg, Pille Ivask ja Anu Lill. Teemade seas tulevad arutlusele muu hulgas Coopa Panga esimesed sammud börsil, ehitajate jälgimine ja Meravita investeerimisskeem.

12.00–13.00 "Lavajuttude kullafond". Saade on salvestatud Pärnu finantskonverentsil. Pakume teile kuulamiseks Tauri Tallermaa ettekannet „Kuidas oma mälu efektiivsemalt kasutada?“.

Inimese mälu on tohutult võimekas ja probleemid selle kasutamisel on kõigil üsna sarnased. Mälu treenimine ei tähenda suurtes kogustes info meeldejätmist. See on pigem mälu efektiivne kasutamine, seoste loomise oskus ja korrastatud mõttetegevus. Mälutehnikaid teades oskate enda sõnumit teistele esitada nii, et see paremini kohale jõuab ja meelde jääb. Saade oli esimest korda eetris juunikuus.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Nüüd, kus Äripäeva raadiot saab kuulda mitmel pool üle Eestis, võtabki Uus Maa kinnisvarasaade luubi alla Ida-Virumaa kinnisvaraturu. Tegemist on erandliku piirkonnaga, kus mitmed üldised turureeglid ei kehti, kuid samas on tegu äärmiselt suurt üüritootlust võimaldava regiooniga. Uurime Uus Maa Jõhvi büroo juhatajalt Hannes Hallikult, kui odava hinnaga võib Ida-Virus korteri osta ja kui kallilt välja üürida. Toome välja kõige perspektiivikamad piirkonnad, anname näpunäiteid parima kinnisvara leidmiseks ja julgustame investeerima. Küsimusi esitab Kristi Kool.

15.00–16.00 "Kullafond". Uus juht puutub oma uues ametis kokku paljude väljakutsetega, millega ta enne pole kokku puutunud. Varem vaid oma töö tulemuste eest vastutamine asendub hetkega meeskonna juhtimisega ning ühiste tulemuste eest pingutamisega. Kuidas uue juhina väljakutsetega toime tulla? Kes ja kuidas saab uut juhti tema töös toetada? Nendel teemadel annab nõu Äripäeva Akadeemia partnerkoolitaja ja coach Ivar Lukk. Saadet juhib Janell Assmann.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Rohkem infot saatekava kohta ja kuulamislingi leiate siit.