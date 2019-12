Uus aasta Äripäeva raadios: kas kliimaeesmärgid on probleem või võimalus?

Kell 13 saab kuulata "Energiatunni" saates vestlusringi, kus osalevad Margo Külaots (Fortum Eesti juhatuse esimees), Taavi Veskimägi (Elering), Hando Sutter (Eesti Energia) ja Jaanus Uiga (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium). Vestlust veab advokaadibüroo Cobalt partner Aivar Taro. Foto: Eiko Kink

1. jaanuaril vaatame Äripäeva raadios aastale tagasi, kui kõneleme laiemalt sellest, kuidas tänapäeval oma äri üles ehitada.

Veel tuleb juttu nii sellest, kuidas panna oma kliendid ettevõtet reklaamima kui milliseid võimalusi avab kliimamuutuste vastu reageerimine.

Uue aasta esimesel päeval on eetris neli saadet.

11.00–12.00 "Kasvukursil". Saates kõneleme sellest, kuidas tänapäeval üldse oma äri üles ehitada ning kujundada ehk kuidas valida, milliseid äriks vajalikke tegevusi tuleks oma ettevõttes ise teha ja mida tasuks mujalt sisse osta. Uurime, kuidas valikute tegemine peaks käima.

Külas on Transferwise’i pearaamatupidaja Andrei Klevtsov ning nõustamisfirma Grant Thornton Baltic raamatupidamise valdkonna juht Anastasia Borovaja. Saadet juhib Priit Pokk.

12.00–13.00 "Autosõbrad eetris". Aasta viimases saates võetakse luubi alla aasta auto valimised meil ja naaberriikides ning vaadatakse tagasi lõppeva aasta olulisematele tehingutele meie autoturul.

Silberauto müük Soome Vehole on kindlasti kõige enam kõneainet pakkunud, kuid on olnud ka selliseid diile, millest eriti palju ei räägita, kuid mis saate osaliste jaoks on mõneti ehk olulisemadki.

Stuudios on Inchcape Motorsi Soome ja Baltimaade müügijuht Siim Harkmaa ning saatejuhid Tõnu Tramm ja Hindrek Männik.

13.00–14.00 "Energiatund". Seekordne saade teeb juttu sellest, kuidas kliimaeesmärgid toovad energeetikasektorile mitte probleeme, vaid uusi võimalusi ja ärimudeleid.

Vestlusringis otsitakse vastust, kuidas süsinikuneutraalset energiamajandust saavutada ja millised muutused energiatarbijat ees ootavad.

Saates saavad sõna Margo Külaots (Fortum Eesti juhatuse esimees), Taavi Veskimägi (Elering), Hando Sutter (Eesti Energia) ja Jaanus Uiga (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium). Vestlust veab advokaadibüroo Cobalt partner Aivar Taro.

Saates kõlav vestlusring on salvestatud Energia Aastakonverentsil 2019.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Äripäeva edetabeleid kajastava saatesarja esimeses saates on fookuses toidutööstus.

Kuidas konkurentidest kiiremini kasvada, kliendid oma ettevõtet reklaamima panna ja megatrende ära kasutada, sellest räägib saates Äripäeva Toidutööstuse TOPis kiirelt käivet ja kasumit kasvatanud Bon Soya arendus- ja ekspordijuht Karin Miller. Ettevõtte turundustööle aitavad kaasa kliendid, kes toodangut nõutavad ning seda ka reklaamivad.

Mida saab välja lugeda Eesti toidutööstuste majandustulemustest ja mis on sealt puudu, sellest räägib KPMG Balticsi partner Hanno Lindpere.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

