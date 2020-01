Raadiohommikus: Tesla tähelend ja tulemuste hooaja avapauk

Tesla aktsionär ja Eesti fänniklubi juht Mario Kadastik kommenteerib raadiohommikus Tesla aktsia väljavaateid. Foto: Raul Mee

Esmaspäevases hommikuprogrammis võtame luubi alla USA elektriautode tootja Tesla, mille aktsia on ainuüksi viimase kolme kuuga kallinenud ligi 100%. Teeme juttu börsifirmade tulemustest, vilepuhumisest ja verivärskest investeerimisajakirjast.

Tesla aktsia edasisi väljavaateid ja ettevõtte viimaseid arenguid kommenteerib aktsia hinna suurt tõusu varakult ette ennustanud Tesla aktsionär ja Eesti fänniklubi juht Mario Kadastik.

Äsja alanud börsifirmade tulemuste hooaja väljavaateid ning maailma finantsturgude arenguid prognoosime üheskoos Swedbanki investeeringute strateegi Tarmo Tanilasega.

Keda ja kuidas puudutavad vilepuhumise direktiivist tulenevad kohustused, teevad selgeks advokaadibüroo KPMG Law asutaja Risto Agur ja juhtivpartner ning KPMG Balticsi riskinõustamise ja siseauditi valdkonna juht Viljar Alnek.

Kohe-kohe lettidele jõudvat uut ajakirja Investor tulevad tutvustama Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe ja Äripäeva ajakirjade vastutav väljaandja Rain Väät.

Hommikuprogrammi veavad uudistetoimetaja Rivo Sarapik ja saatejuht Juhan Lang.

11.00–12.00 "Kuum Tool".

Ettevõtjad Aavo Kokk ja Jüri Mõis räägivad suurtest ja väikestest muutustest, mis ootavad ees Eesti majandust tänavu ja lähikümnendil. Kuidas saab Eesti hakkama kiiresti muutuvas ja uute teguritega väliskeskkonnas? Millesse võiks investor panustada? Kuhu tüürib meid kliimaagenda? Kui rahatrükk jätkub, kas riik peaks laenama või endiselt mitte? Kas maailmaturu konjunktuur näitab Eestile rohelist tuld? Kuidas oleks tark teha suuri taristuinvesteeringuid? Millise mõjuga on äsja sõlmitud USA-Hiina kaubanduslepe? Mida muudavad Vladimir Putini manöövrid Venemaal? Uurime välja, kas saate külalised on optimistid või pessimistid. Saatejuht on Neeme Korv.

12.00–13.00 "Juhi jutud"

Saates on külas Eesti mõjukaim personalijuht 2019, Elisa personalijuht Kaija Teemägi. Räägime temaga sellest, kuidas suurte bosside aeg juhtimises on juba ammu möödas ning mida see meile õpetab. Samuti vestleme tippsaavutusi toova kultuuri loomisest, miks ja kuidas peab tööelu elamusi pakkuma ja paljust muust. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade".

Äritehnoloogia aasta avasaates vastab Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen küsimusele, kas operaatorfirma mullused sisuloomekatsetused tähendavad seda, et Elisa ongi pürgimas teleturule? Näiteks Elisa suur rahvusvaheline konkurent Telia võttis eelmise aasta lõpus üle suurimad kommertstelevisioonid nii Soomes kui ka Rootsis. Elisa on siiani piirdunud sarjade tootmisega Soomes ja alates möödunud aastast ka Eestis. Mis saab edasi? Saates tuleb veel juttu tehisintellektist, Eesti idufirmade kiirest arengust ja nn start-up-kultuuri ja traditsioonilise ettevõtluse pidepunktidest. Sami Seppäneni ja Elisa Eesti ärikliendiüksuse juhti Margus Vainot küsitles saatejuht Igor Rõtov.

15.00–16.00 "Lavajutud".

Seekordsed lavajutud on salvestatud logistika aastakonverentsil. Esimeses saateosas kuulete kahte ettekannet, millest esimese teeb Flameko Forwarding OÜ müügijuht Kalev Kirt. Logistika Hiinast ja Hiina – kuidas toimub, millised on võimalused ja kulud ning mida tähele panna? Toome teieni kogemused ja näited elust enesest.

Saate teise ettekande teeb OÜ Stigo juhatuse liige Ardo Reinsalu. Hiinas oma tootmisega alustamine on ahvatlev paljudele ettevõtjatele. Milliseid raskusi tuleb selleks ületada ning milliseid logistilisi väljakutseid see endaga kaasa toob?

Kolmandana kõneleb kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Martin Arpo. Hiina tahe allutada kogu maailma majandus enda tahtele on üldteada. Milliseid ohte see endas kätkeb ja millega peaksid selles kontekstis arvestama meie logistikaettevõtted?