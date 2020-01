Raadiohommikus: maksuamet pitsitab üüritulu peitjaid

Foto: Andras Kralla

Maksu- ja tolliamet saatis eelmisel nädalal kirja enam kui 5000 inimesele, kes on viimasel neljal aastal saanud kinnisvara müügist või väljaüürimisest eeldatavalt tulu, kuid ei ole seda deklareerinud ega saadud tulult maksu tasunud.

Hommikuprogrammis uurime maksuameti maksuauditi osakonna üksusejuhi Erkki Pauluse käest, millised on olnud reaktsioonid kirjadele, kuidas käituda, kui maksuametilt selline kiri saadakse ja milline seis on praegu musta üürituruga, millele maksuamet mõni aasta tagasi sõja kuulutas.

Stuudiosse tuleb ka maakler ning ehitusfirma Thermopiloti omanik Priit Karjus, kes on Keila kinnisvaraõuduka loos korteriostjatelt vastu päid ja jalgu saanud. Nimelt on Keilas asuva Päikeseelamu uusarenduses arendaja ja ehitaja tülli läinud ning paljud korteriostjad on sattunud ebamugavasse olukorda, kus neil tuleb tõenäoliselt ise uusarendus lõpuni ehitada. Uurime Karjuselt, kuidas on konflikt Keilas arenenud ning kas ja kuidas on ta pahaste majaelanikega suhteid klaarinud.

Samuti anname hommikuprogrammis ülevaate Tesla, Microsofti, Facebooki ja Amazoni tulemustest ning arutame päevakajaliste teemade üle.

Saatejuhid on Eliisa Matsalu ja Kaspar Allik.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00–12.00 "Luubi all"

Saates räägivad Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud tipp-poliitik Heiki Kranichi laenukohustusest ja sidemetest ärimees Koit Uusiga, kinnisvaraõudusest Keilas ning ärimees Oliver Kruuda ja Anders Tsahkna tegemistest.

Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00–13.00 "Ärikliendid roolis"

Seekordne saade võtab luubi alla kütuseturul toimuva. Stuudios on Eesti Õliühingu vastne tegevjuht Mart Raamat, Neste Eesti turundusjuht Risto Sülluste ja hulgimüügijuht Urmas Kuuse. Saatejuht on Tõnu Tramm.

13.00–14.00 "Tark elukeskkond"

Uus saatesari toob kuulajateni nägemuse sellest, kuidas muutub näiteks meie elukeskkond ehk linnaruum, kodud, töökohad ja palju muud.

Sarja avasaates teeme juttu sellest, mis on tark linn ja kui nutikad on Eesti linnad.

Saates on külas targa linna tippkeskuse Finest Twins juht Ralf-Martin Soe ja ABB Eesti müügi- ja korrashoiuüksuse juht Leho Kuusk.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Sisuturundussaade"

Saate teema on päikesenergeetika ja selle kasutamise võimalustest Eestis räägib Elektrum Eesti OÜ arendusjuht Marek-Andres Kauts.

Saatejuht on Harro Puusild.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.