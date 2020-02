Bolt Helmele: välismaalased on kontrollitud

Siseminister Mart Helme sõnul on ta kuulnud kompetentsetest allikatest, et Bolti välismaalastest kulleritel ja autojuhtidel ei ole Eestis töötamiseks luba. Foto: Liis Treimann

Siseminister Mart Helme rääkis täna riigikogu infotunnis, et ta hakkab kontrollima, kas Bolti välismaalastest autojuhtidel on ikka tööluba. Bolt vastas, et ilma loata nad neile teenust pakkuda ei saa.

"Autojuhtide platvormile registreerimisel kontrollib Bolt teenindajakaardi olemasolu, ilma milleta ei ole võimalik Bolti platvormil teenust pakkuda. Teenindajakaardi annab juhtidele kohalik omavalitsus, kelle ülesanne on kontrollida, kas teenindajakaardi taotlejal on õigus Eestis elada ja töötada," selgitas Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov.