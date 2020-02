Raadiohommikus: mis hinne panna finantsjuhile?

Aasta finantsjuht selgub 16. aprillil Pärnu Finantskonverentsil. Foto: Andriy Popov

Juba üheksandat aastat valivad Äripäev ja BIG4 audiitorbürood aasta mõjukaimat finantsjuhti. Selgunud on selle aasta kuus finalisti. Tehtud valikut tutvustab kolmapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis žürii tööd juhtinud Äripäeva strateegiajuht Toomas Truuverk.

Räägime Truuverkiga ka sellest, mis iseloomustab head finantsjuhti ning kas ootused finantsjuhile on viimase üheks aasta jooksul oluliselt muutunud.

Luminori Baltikumi partnersuhete juht ja kinnisvaralaenu ekspert Kristjan Jasinski ning Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee räägivad kinnisvaraturu olulistest trendidest. Koroonaviiruse mõjust aktsiaturgudele teeb ülevaate Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Liina Laks.

Veel tehakse hommikuprogrammis kokkuvõte tööhõiveagentuuride ja renditööjõu ning inseneribüroode turul toimuvast, sest kolmapäeval ilmub kaks värsket konkurentsiraportit. Tööhõiveagentuuride ja renditööjõu raport näitab, et just renditööjõu vahendamises on konkurents hoogsalt kasvamas, sest ettevõtjad ei konkureeri mitte ainult omavahel, vaid ka teiste riikide pakkujatega. Inseneribüroode eelmise kvartali tulemused aga näitavad, et sektoris tuleb leida võimalusi efektiivsemaks töötamiseks. Mõlemast raportist teeb hommikuprogrammis kokkuvõtte Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi veavad Aivar Hundimägi ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

11.00-12.00 "Kasvukursil"

Mis asi on digiküpsus ning kuidas see ettevõtet aitab? Sellele küsimusele otsitakse seekordses saates vastust. Otsida aitavad Tallinna Ülikooli dotsent Kai Pata, andmete visualiseerimise teenust pakkuva osaühingu Datafruit juht Kristian Allikmaa ning nõustamisfirma Grant Thornton Baltic digiteenuste juht Vladimir Rüntü.

Vestlust juhib Karl-Eduard Salumäe.

12.00-13.00 "LEADELL Pilv: õigusest ja õiglusest"

Eetris on esimene saade uuest sarjast. Saates on teemaks juhatuse liikme konkurentsikeeld ja selle sisustamine. Üks viimase aja tuntumaid vaidlusi oli Allan Kiili ja Tallinna Sadama kohtuvaidlus, milles tehti kokku seitse lahendit. Konkurentsikeeluga seotud senist kohtupraktikat selgitab advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaat ja partner Aivar Pilv. Teda küsitleb Aivar Hundimägi

13.00-14.00 "Energiatund"

Järgmise 10 aasta jooksul oodatakse Eesti teedele 100 000 elektriautot. Kuidas mõjutab see elektritarbimist ja -võrku ning millised uued võimalused targa elektrivõrguga tarbijaile kaasnevad, sellest räägivad saates Eestis kõige jõulisemalt laadimisvõrgustikku kasvatava Eleporti tehnoloogiajuht Rain Neemlaid ja Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika instituudi nooremteadur Hardi Koduvere.

Saadet veab Rivo Sarapik.

15.00-16.00 "Äripäeva TOP"

Järgmisel aastal ilmuv edukate ettevõtete TOP 100 tuleb viimasest oluliselt erineva näoga, ennustavad analüütikud. Kuidas üllatusvõitja viimases tabelis esikoha noppis ja miks uued ettevõtted esile kerkivad, see selgub esimest korda läindu läinud aasta novembris kuulajateni jõudnud saatest Äripäeva TOP.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.