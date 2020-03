Valitsus lasteaedade sulgemisega ei rutta

Lasteaedade sulgemisel kardab valitsus halba mõju tervishoiutöötajate töölkäimisele Foto: Andras Kralla

Maikuuni suletud koolide kõrval jättis valitsus lasteaiad avatuks, et vältida inimeste massilist kojujäämist.

"Lapsed on meie kallem vara, aga ma teame, et see konkreetne viirus, kui selle puhul üldse midagi head saab välja tuua, siis ta ei ole nii ohtlik nooremate ja laste seas, kui ta on täiskasvanute ja eriti eakate seas,” põhjendas sotsiaalminister Tanel Kiik reedel valitsuse pressikonverentsil.