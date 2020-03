Luminor: Eesti majandus jahtub 0,4 protsendile

Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palm. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Maailmakaubanduse nõrkus ja toorainete hinnalangus vähendavad Eesti eksporditulusid ja majanduse kindlustunnet ning majanduskasv pidurdub tänavu 0,4 protsendi lähedale, prognoosib Luminor.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm ütles, et kuigi esimese etapi kaubandusleppe sõlmimine Hiina ja USA vahel on edaspidi pikaajalise positiivse mõjuga, on maailmamajanduse üldine kasvukeskkond koroonaviiruse riski tõttu järsult halvenemas.