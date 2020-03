Raadiohommikus: kes halastab kriisi tõttu makseraskustesse sattunud ettevõttele?

Maksu- ja tolliameti büroo Foto: Andras Kralla

Teisipäevases raadiohommikus uurime, mis saab koroonaviiruse tõttu makseraskustesse sattunud ettevõtetest. Kas neil on loota halastust maksetähtaegades? Kes pakub maksepuhkust?

Oma arvamuse ütlevad välja maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid, Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits, LHV Panga äripanganduse juht Indrek Nuume, Telia äriklientide juhi kohusetäitja Kristjan Kukk ja asja uurime ka Eesti Energia käest.

Kriis on alati ka innovatsiooni taimelava. Räägime nädalavahetusel toimunud ajaloo suurimast kontaktivabast videokonverentsist Royal Experience'i loovjuhi Lehari Kausteliga.

Hommiku toovad kuulajateni saatejuht Hando Sinisalu ja uudstetoimetaja Rivo Sarapik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00-11.00 "Meeskonnatöö ja üritused". Enam kui 15aastase kogemusega meeskonnakoolitaja Anneli Kikkas selgitab, milliseid küsimusi tuleks endalt küsida, enne kui hakata oma meeskonnale koolitust planeerima. Lisaks jagame näpunäited koolitusmeetoditest ja -teemadest, mis aitavad kõige paremini üldlevinud probleeme meeskonnatöös lahendada.

Saadet juhib Keit Ausner.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Börsid vajuvad ning neid ei paista rahustavat enam isegi keskpankade poliitika. Mis saab edasi ning kuidas käitub investor Toomas? Millised sektorid pragusest kriisist tulevikus võidavad ning milliseid investeeringuid teevad investor Toomase taga seisvad ajakirjanikud keerulisel ajal isiklikult? Nendele küsimustele vastavad Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Anu Lill, Liina Laks, Juhan Lang, Kaspar Allik ja Indrek Mäe.

12.00-13.00 "Eramaja ehitus". Kui Soome tellijale meeldib naabri maja, siis Eestis on täpselt vastupidi: maja ei tohi välja näha samasugune nagu naabril, kinnitab Kastelli Majade müügijuht Katrin Sutt saatesarja „Eramaja ehitus” esimeses saates. Saates räägime, millised võivad olla projekteerimise piirangud konkreetsel krundil ning kas liitumised kommunikatsioonidega on olemas ja võimalikud – kõiki taolisi küsimusi tasub uurida kohalikust omavalitsusest.

Saadet juhib Lauri Leet.

13.00-14.00 "Cleantech". Äripäeva raadio rohetehnoloogia saates "Cleantech" läheme seekord süvitsi ettevõtete tehniliste lahenduste, õigete inimeste värbamise ja neile õigete rollide andmise maailma. Stuudios on ettevõtte Producement juht Jordan Valdma, kes nüüd peale Transfewise´i ja Tuleva tehnilise osa tööle panemist on rajanud ettevõtte, mille klientideks on nii idu- kui ka suuremad ettevõtted, kelle jaoks on tehniline kvaliteet oluline. Peaaegu et kohustuslik kuulamine igaühele, kes tahab oma ettevõttega alustada või kelle ettevõttel on kas või üks rida koodi kuhugi kirjutatud.

Saatejuht on Mart Valner.

15.00-16.00 "Lavajuttude kullafond". Meie töötempo on aastatega kasvanud – nii juhil kui ka tema meeskonnal tuleb teha üha rohkem ja aina kiiremini. Kuidas see inimesi mõjutab? Kas ajasurve motiveerib või demotiveerib? Kuidas motiveerida inimesi tänapäeva kiirenevas maailmas ja samas tulla toime ületöötamise ohtudega? Nendel teemadel räägib juhtimistreener Hede Kerstin Luik.

Teises saatepooles räägib Aja Aeglustamise Ühingu asutajaliige Kristjan Otsmann sellest, et iga uue asjaga kaasa liikumine ning pidev soov teha üha rohkem ja paremini muudab elu üha kiiremaks. Ent see pole lahendus, sest inimvõimetel on piirid. Tuntud zenimeistri ütluse kohaselt tuleb iga päev istuda rahulikult käed süles vähemalt 20 minutit ja kiiretel aegadel tuleb selleks võtta vähemalt tund. Kuidas leida tasakaal töö ja puhkuse vahel? Kuidas leida sel kiirteel võimalus hinge tõmmata? Millised on märgid juhi jaoks, et töötajale tuleb anda puhkust?

„Lavajutud“ on salvestatud Pärnu tarneahelakonverentsil ja oli esmakordselt eetris möödunud aasta septembris.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

