USA ja Hiina tüli jõudis lennundusse

Maandatud Delta Airlines'i lennukid ootamas taas võimalust lennata Hiina sihtkohtadesse Foto: Reuters/Scanpix

USA ja Hiina üha suuremaks paisuv sõnasõda on jõudnud lennundusse, kuna Ühendriikide Transpordiamet süüdistas Hiina kolleege USA lennufirmade tegevuse taastamise takistamises.

USA transpordiamet teatas reede hilisõhtul, et Hiina on rikkunud kahepoolset lepet, mis garanteerib mõlema riigi lennukompaniidele võrdsed võimaluse lennuühenduste rajamise osas. Täpsemalt süüdistavad USA transpordiametnikud, et Hiina pole vastanud Delta Airlines’i ja United Airlines’i avaldustele taasta otseühendused mandri-Hiina sihtkohtadesse, vahendab Bloomberg.