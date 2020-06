Tallinn loobub Estonia puiestee tunneli rajamisest

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul peab linn hakkama valmistuma praeguste haiglate kaasajastamiseks ega jääma lootma uue haigla ehitamise võimalusele. Foto: Liis Treimann

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et Estonia puiestee tunneli projekt on linna jaoks liiga kallis ning juhul, kui eurorahasid ei saada, tuleb loobuda ka Tallinna haigla ehitamisest.

"Tuleb tunnistada, et Estonia puiestee tunneliprojekt ei ole enam prioriteet," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ERRile antud intervjuus. "Esiteks on see väga kallis ehitus, mida me ei suuda uues majanduslikus olukorras ellu viia."