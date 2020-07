T1 keskusega liituv ekspert: olukord on väga keeruline

T1 tulevik sõltub sellest, kui kiiresti laheneb kohtuasi, rääkis T1 suurima võlausaldaja tiimiga liituv kaubanduskinnisvara ekspert Jaan Lott. Foto: Raul Mee

Kaubanduskinnisvara ekspert Jaan Lott liitub nõustajana T1 Mall of Tallinn (T1) investori Sixth Street Partners meeskonnaga, et aidata välja töötada keskuse edasist tegevusplaani.

Lott ütles, et T1-s on olukord praegu väga keeruline. „Ühelt pool on näha, et aeg töötab T1 kahjuks ning kindlasti on vaja astuda samme, et keskust paremini toimima saada. Teisest küljest on teada, et osapooled on omavahel kohtuvaidlustesse jõudnud ning need võtavad aega. Kui need kaks asja kõrvuti panna, siis oleks vaja tegutseda kiiremini,“ rääkis ta.