Enamik finantsjuhte ei pea riigiabi vajalikuks

Foto: Andras Kralla

Keskmiselt üle poole ehk 57% Baltikumi finantsjuhte usub, et koroonaviiruse pandeemia tõttu ei sõltu nende ettevõtte saatus valitsuse toetusest, Eestis on see arv veelgi suurem, selgub hiljutisest uuringust.

Eesti finantsjuhtidest 63% jaoks ei ole valitsuse toetus hädavajalik, näitab Deloitte'i uuring, mis tehti tänavu märtsist maini kuues Kesk-Euroopa riigis, sealhulgas Eestis.