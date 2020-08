Raadiohommikus: Rekord! Rekord! Rekord?

Restoran Waksali Vabrik Valgas. Foto: Raul Mee

Neljapäevane raadiohommik käsitleb aktsiaturgudel aset leidvat rekordite sadu aga ka kurba seisu Eesti hotellides ja restoranides.

Intervjuud raadiokuulajatele annavad riigikogu liige, väikeinvestor Toomas Kivimägi ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Ain Käpp.

Stuudios on Meelis Mandel ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Sisuturunduse saates on külas Horeca Service kaasasutaja Reimo Leol. Juttu tuleb sellest, miks on oluline horeca-sektorile hästi personaalset teenust pakkuda ja kuidas Horeca Service üritab olla kliendile võimalikult lähedal.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Viimased nädalad on Valgevenes möödunud tormiselt: presidendivalimiste järgselt on inimesed tulnud tänavatele protestima valimiste õigsuse üle, senine president Aleksandr Lukašenka troonist loobuda aga ei kavatse.

Saates „Globaalne pilk“ heidame pilgu peale, mis toimub selles ligi 10 miljoni elanikuga riigis, kuidas võiks see kõik mõjutada Eestit ning arutleme, milline võimalik tulevikustsenaarium võiks realiseeruda.

Külas on välisministeeriumi nõunik, endine Valgevene suursaadik Jaak Lensment ning ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski. Lisaks kuuleme saates intervjuukatket Valgevenes tegutseva ettevõtte Kaamos Timber juhi Tõnu Bergmanniga.

Saadet juhib Priit Pokk.

12.00–13.00 "Tark elukeskkond". Seekordses saates arutletakse, millised elektriautode laadimist puudutavad küsimused tuleb ära lahendada selleks, et need ei segaks särtsutoitel sõidukite massiliseks muutumist.

Külas on elektriautode laadimisvõrgustikku arendava ettevõtte Eleport tegevjuht Raul Potisepp ning rahvusvahelise tööstuskontserni ABB keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Danel Türk. Saates saab sõna ka ajakirja Autoleht toimetaja Elmar Ots, kes on elektriautode väljavaadete suhtes pessimistlik.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Suvi saab enamiku meie jaoks läbi 1. septembril, kui lapsed lähevad kooli, puhkused on läbi ja linn täitub ummikutega. Seekordses tervisesaates räägime sel puhul stressist – kuidas hakkama saada iseenda, pereliikmete, töökaaslaste ja ülemustega. Jutuks on ka ajutist leevendust pakkuvad sõltuvusained nagu alkohol ja tubakas.

Saatekülaliseks on psühholoog, organisatsioonikultuuri disainer ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa.

Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Tehnoloogiakompass". Saates räägime sellest, kas on põhjust jätkuvalt uhkust tunda teema üle, mis on meie riigi uhkuse allikas olnud viimased 15 aastat ehk kas digiriigi areng on jäänud seisma või jookseb edasi.

Miks on üldse põhjust rääkida küsimuse püstitusest, kas Eesti on endiselt digiriik? Kuhu selles osas riik liigub? Kui palju riik ja erasektor selles vallas koostööd teevad? Sellest räägime digiriigi arengu osakonna juhi Allan Lepiku ja Telia ärikliendi üksuse juhi Holger Haljandiga.

Saatejuht on Priit Pokk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.