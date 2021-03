Kaja Kallas jääb eneseisolatsiooni

Peaminister Kaja Kallas Stenbocki majas. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallas teatas Facebookis, et puutus kokku koroonapositiivse inimesega ning jääb tuleva nädala neljapäevani karantiini.

Kallas kirjutas, et sai äsja teada, et puutus selle nädala alguses kokku inimesega, kes sai täna positiivse COVID-19 testi tulemuse. See teeb ta lähikontaktseks ja seega jääb ta eneseisolatsiooni järgmise nädala neljapäevani.