Raadiohommikus: kui palju tuge annab lisaeelarve?

Kolmandik lisaeelarvest läheb erinevate majandussektorite toetamiseks. Foto: Liis Treimann

Eile avalikustas valitsus üle 640 miljoni eurose lisaeelarve, mis peaks aitama Eesti majandusel üle elada järgmised lähikuud. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on rõhutanud lisaraha ajutist loomu ja valitsuse soovi mitte moonutada vaba turu taastumist. Kuidas lisaeelarve poliitilistes koridorides sündis ja milliseid väärtusi võib lisaraha tagant välja lugeda? Sellest räägime Äripäeva ajakirjaniku Urmas Jaagantiga.

Lisaks küsime Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu järgmisest nädalast ametisse astuvalt uuelt tegevjuhilt Killu Maidlalt, millist väljumisteed ta praegusest kriisist näeb. Samuti helistame meditatsiooniäpi Synctuition loojale Allan Eelmaale, kes sõlmis just lepingu, mis viib rakenduse miljardite kasutajateni.

Homme hommikul äratavad teid Allan Rajavee ja Priit Pokk.

Raadiopäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saate külaline on üle 20 aasta tegutsenud perefirma E-Katedraal Koolituskeskuse juht Meelis Rattas. Räägime sellest, kuidas hoida ära tööõnnetusi ja miks on ka lihtsamate masinate juhtimiseks oluline töötajate eelnev väljaõpe. Juttu tuleb ka sellest, miks just nn vanade kaladega kipub õnnetusi juhtuma, milleks on vajalik kollane vest ja milline on jalakäija vastutus. Saatejuht on Hando Sinisalu. Saade oli eetris 2020. aasta septembris.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Pille Ivask ning Urmas Jaagant. Teemadeks kallis üllatus lisaeelarves, Pärnumaa suurima ettevõtte pingeline tööõhkkond ning palju muudki.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas kogukonnakonsultant Johanna-Mai Riismaa, kellega tuleb juttu kogukondade loomisest, turundamisest ja haldamisest. Saates leiab vastused ka küsimustele, kuidas kogukonda kasvatada, kuidas kogukond ettevõtte brändi toetab ning miks osa kogukondi on tasulised. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Saates mängime ette intervjuu suurettevõtja Jüri Käoga. Intervjuus annab Käo hinnangu, kuidas on valitsus majandus- ja tervisekriisi ohjamisega hakkama saanud. Lisaks räägib ettevõtja, millised on ta enda plaanid tänavuseks aastaks, ja annab nõu, kuidas kriisis hakkama saada. Intervjueeris Kristjan Kurg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.