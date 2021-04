Võlgades firmajuht: ehitushangetesse on maksuprobleemid sisse kirjutatud

Ehitustülides jääb kannatajaks enamasti väikefirma, kellel on vähem aega ja oskusi korrektselt iga detaili paberil vormistada. Foto: Liis Treimann

Kui enamike valdkondade maksuvõlgu saab seostada koroonakriisiga, siis kipub ehituse maksuvõlgnike taust olema erinev – tihti tekkis peatöövõtjaga konflikt kas tööde kvaliteedi või tähtaegade pärast, kirjutab Äripäeva teemaveeb ehitusuudised.ee

Kannatajaks jääb enamasti väikefirma, kellel on vähem aega ja oskusi korrektselt iga detaili paberil vormistada. Samuti loobutakse kohtuteest, sest kardetakse veel suuremat rahalist ja ajalist kulu.

Sel nädalal avaldatud maksuvõlglaste TOPis oleva Anfall Grupp OÜ juht Marek Kuhlberg ütles, et nende võlg on jäänud üles vaidlusest peatöövõtjaga, kes ei kinnitanud vastuvõtuakti ja jättis raha tasumata. Siiski loodab ta võla lähiajal ajatada. Võla suurus on ettevõttel praegu 16 435 eurot.

Aga Kuhlbergi arvates on ehitushangetesse maksuprobleemid juba sisse kirjutatud. „Peatöövõtjad on läinud kõige madalama pakkumise teed ja hinnad on löödud nii alla, et eriti hingamisruumi pole jäetud. Sellise hinnaga ei ole võimalik ehitada, ilma et keegi oma rahast ilma jääb, olgu see siis riik, töötaja või tarnija,“ väitis Kuhlberg, kelle konflikt peatöövõtjaga viis ka võla tekkeni.

Kuhlbergi väitel oli neil peatöövõtjaga möödarääkimine lisatööde osas ja selle kohta jäi ka paber vormistamata. Siiski loobus ta kohtusse minekust, sest seal kuluks veel raha. "Pigem lakun oma haavad ära ja ehitan Soome ja Rootsi turul, kus suhtumine alltöövõtjatesse on mõistvam. Eestis on endiselt olukord, et mida allapoole ehitusahelas liikuda, seda enam on näha musta raha ja pankrotte," väidab ta.

„Aga loodan siiski peagi Eestisse tagasi tulla ja võla ajatada, praegu seisab see ühe ootel töö ja vormistamise taga.“ lubab ta. „Ka soovitan kõigil peatöövõtjatega suhtlemisel olla mitte usaldav, vaid sõlmida ka lisatööde kohta leping, et välistada hilisemaid vaidlusi. Eesti ehitusturg lonkab mõlemat jalga ja peatöövõtjad pitsitavad alltöövõtjaid, kes on heausksed või siis rahalises kitsikuses ja valmis iga töö iga hinna eest vastu võtma."

