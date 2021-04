Navalnõi tervis on kriitilises seisus

Putini kriitiku Aleksei Navalnõi tervis on halvenenud. Foto: Reuters/Scanpix

Märtsi lõpus näljastreiki alustanud vangistatud Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi tervislik seisund on halvenenud, kirjutab Bloomberg.

„Aleksei on suremas. Arvestades tema olukorda, on see vaid päevade küsimus,“ kirjutas Navalnõi kõneisik Kira Jarmõš Facebookis.