Uudised

Äripäev

2. november kell 5:58 Jaga lugu:







Soome firmaomanikud väsivad ja vananevad, 25 000 firmat võib uksed kinni panna

Tallinna-Helsingi laevareis. Foto: Andras Kralla

Rohkem kui pooled üle 55aastastest Soome firmaomanikest tahavad oma ärist hiljemalt kolme aasta pärast loobuda, vahendab väljaanne Talouselämä.

Soomes on üle 74 000 ettevõtja, kes on üle 55aastased. Lähenev või saabunud vanadus ning koroonakriisi põhjustatud muutlikkus on pannud rohkemaid mõtlema variandile oma äri edasi anda, müüa või lõpetada.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099