Raadiohommikus: otsime õnne töös, kinnisvaras ja krüptorahas

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark lahkab hommikuprogrammis kinnisvaraturu olukorda. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio reedene hommikuprogramm arutleb aktiivselt kinnisvara, krüptovarade ja tööõnne üle.

Eesti kinnisvaraturul käib armutu võitlus, kus ühest küljest ostjad üritavad kindlasti jõuda tehinguni, ent teisalt ei taha ehitushindade tõusu taustal arendajad kahjumisse jääda. Kinnisvaramaailmas aitab meil orienteeruda oma ala ekspert Tõnu Toompark.

Krüptovarad ei ole kuhugi kadunud ja pigem võidavad uus huvilisi. Kuna peagi saab hakata populaarsemaid krüptovääringuid ostma ja müüma Eesti panga telefonirakenduse kaudu, selgitame koos investor Jaak Roosaarega, milliseid ohte ja võimalusi võib turul ette tulla.

Iga inimene väärib õnne, aga mitte ainult isiklikus elus, vaid ka tööl. Tööõnnest ja selle tekitamisest koroonapandeemia tingimustes räägime tööõnne uurija ja koolitaja Tiina Saar-Veelmaaga.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Digitaliseerimine ei pruugi alati tähendada üleminekut paberilt ja pliiatsilt arvutile. Igas ettevõttes on digitaalsed lahendused, kuid neid tuleb osata kasutada efektiivselt ärieesmärkide saavutamiseks. Kuidas planeerida asjad nii, et kõik digitaalsed tööriistad käiksid ajaga kaasas? Miks andis COVID-19 pandeemia digitaliseerimisele jäädava tõuke? Kas ja millistel ettevõtetel esinevad takistused oma äri pandeemia ajal ümber korraldada? Kuidas saab Net Group digitaliseerimisel kaasa aidata? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastas Net Groupi juhatuse liige Anders Abel. Vestlust juhib Mark Kitajev. Saade oli esimest korda eetris tänavu kevadel.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Toimetuse nädalat kokku võtvas saates elame kaasa Tallinna börsile, kus huvitav sügis läheb veel huvitavamaks ning investor Toomaski on IPOdega nii ärevile aetud, et on sunnitud viimasel hetkel meelt muutma ehk siiski Hepsorit märkima. Püüame selgitada, kas laenuärimeeste järgmine kullaauk võib osutuda hoopis mullaauguks ehk kas ESTO kiirlaenuäris on midagi kahtlast.

Põikame poliitikasse ja küsime, mis saab valitsusest – keskkonnaminister vahetati välja, Reformierakonnas käärib. Arutleme, kas 200 riigi kliimakokkulepe Glasgow's on edulugu või paljas paber. Analüüsime, kas Saksamaa liidukantsler Angela Merkel tegi migrandikriisis vea, asudes suhtlema Aljaksandr Lukašenkaga, keda Euroopa Liit ei pea legitiimseks Valgevene presidendiks. Selgitame välja, mis maa see on: oli kord sumoriik, siis sai sellest ralliriik, nüüd vehklemis- ja tenniseriik. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Rivo Sarapik ja saatejuhina Neeme Korv.

12.00–13.00 "Fookuses Euroopa majandus". Euroopa teemade saatesarja teise hooaja avasaates võtame tähelepanu alla need euromiljardid, mis aastatel 2021–2027 fondide kaudu Eesti eri piirkondadesse tulevad. Miks on nii, et Ida-Virumaal ja teistel äärealadel jäävad nii ettevõtjad kui omavalitsused tõukefondide raha küsimisel ja projektide kirjutamisel jänni? Uurime ka süvitsi, mis takistab Euroopa Liidu riikides teineteisemõistmist ning miks jääb ühtekuuluvus sageli tegelikus elus loosunglikuks. Saates on külas Euroopa Parlamendi liikmed Yana Toom ja Marina Kaljurand. Saatejuht on Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Sel korral on külas puur-lõhketöid tegeva ettevõtte Voglers Eesti OÜ juht ja omanik Viive Tuuna, kelle teekond ettevõttes sai alguse hoopis rootsi keele tõlgi ja raamatupidajana.

Rääkisime ettevõtte tegemistest, laienemisplaanidest, meelelahutuslikust lõhkamisest, konkurentsist, sektorist üldisemalt, tehnoloogiast ja innovatsioonist. Samuti saab teada kiire kasvu põhjused. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Terviseuudised". November on meeste tervise kuu ja meeste tervisele on pühendatud ka seekordne saade. Juttu tuleb eesnäärmevähist, kuna Eesti on koos Lätiga juhtimas kogu Euroopas suremust eesnäärmevähki.

Kuidas haigus leitakse ja ravitakse, räägib Lääne-Tallinna Keskhaigla uroloogiaosakonna juhataja Indrek Alas. Saadet juhib Violetta Riidas. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

