Raadiohitid: Rõtovi ja Vare analüüs oligarhidest

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov ja majandusekspert Raivo Vare võtsid saates "Globaalne pilk" luubi alla Vene oligarhid. Foto: Liis Treimann, Raul Mee

Kuidas Vene oligarhid ikkagi rikkaks on saanud ning kuidas tantsitakse ühe mehe pilli järgi, huvitas sel nädalal enim Äripäeva raadio kuulajaid. Ent kuulati huviga ka vihjeid kasvuaktsiate ning panga asutaja investeerimisteekonna kohta.

Kuulamisnumbrite põhjal saab esile tõsta veel ajakirjanike arutelu inflatsiooni ning teiste nädala tähtsamate teemade üle. Intervjuud Michelini tunnustuse pälvinud restoranidega tõusid samuti kuulajate huviorbiiti.

Nädala raadiohitid:

Eksperdid: Vene oligarhid kuuletuvad Putinile nagu lojaalsed koerad

Saates tulevad peamiselt jutuks Vene oligarhid. Räägime oligarhi mõistest, Venemaa esimese põlvkonna ja praeguste oligarhide erinevustest, Vene oligarhide olematust mõjust Venemaa presidendi Vladimir Putini tegevustele, aja jooksul muutunud võimudünaamikast ning sellest, kes on tuntuimad Vene oligarhid ja kuidas on nad enda rikkuse kogunud.

Külas on majandusekspert ja rahvusvaheliste suhete vaatleja Raivo Vare ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

Kuula saadet "Globaalne pilk" siit:

Mikk Talpsepp: need 10 kasvuaktsiat kasvavad peagi poole võrra

Investor, Etalon Varahalduse juht Mikk Talpsepp rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et börside kõikumisest tingitud miinuse on tal aidanud katta investeeringud kinnisvarasse. Kevadel muutis ta kauplemisstrateegiat ning kui üritas teenida vähem, hakkas hoopis raha rohkem sisse tulema. Ta tõi intervjuus välja ka 10 kasvuaktsiat, mis kerkivad järgmise aastaga poole võrra.

Kuula hommikuprogrammi intervjuud siit:

Uut panka turule toova Veikko Maripuu enda esimene investeering kahekordistus kiirelt

Finora pank saab olema järgmine Eesti kapitalil põhinev pank, mis lubab hoiustajale kobedat intressi. Panga asutaja ja suurim aktsionär Veikko Maripuu rääkis oma investeerimisteekonnast, kriisikogemustest ja sellest, mis aktsia on praegu Tallinna börsil aktraktiivne.

Kuula saadet "Investor Toomase tund" siit:

Äripäev eetris: inflatsioon võib meil üle pea kerida

Saates rääkisid Äripäeva ajakirjanikud, et inflatsiooni ohjeldamiseks hakkab Euroopa Keskpank intresside tõstmise näol kogu olukorda jahutama, kuid arvestades, et majanduskasv Kesk-Euroopas ei ole niivõrd ralliv, siis keskpank sellega ei kiirusta. Võib juhtuda, et inflatsioon kerib meil üle pea, sest rahapoliitiline jahutamine ei pruugi piisavalt mõju avaldada.

Saates tuleb inflatsioonile lisaks juttu veel ka valitsuskriisist, naftakeelust, äriandmete kustutamisest ja kodukontorist.

Kuula saadet "Äripäev eetris" siit:

Tärniga restorani peremees: me ei ürita raha teenida, see on meie katselabor

Räägime rahvusvahelise Michelini restoranigiidi laienemisest Eestisse. Alustuseks tutvustame tunnustuse tähendust, erinevaid kategooriaid ja tunnustuse saajaid. Seejärel kuulete pikemat intervjuud ühe Michelini tärni pälvinud NOA Chef's Halli peakoka Roman Sidorovi ja OKO restoranide grupi peremehe Martti Siimanniga.

Räägime nendega restoranielust pärast tärni saamist, sellest, kuidas näeb sõna otseses mõttes töö välja tunnustatud restorani köögipoolel ja sellest, millised on restoranide edasised plaanid.

Kuula saadet "Turismitund" siit: