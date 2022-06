Eesti ja veel üheksa Euroopa riiki sõdivad taimemürkide vähendamise vastu

Maaeluminister Urmas Kruuse hinnangul loob Euroopa kava lõpptulemusena ebavõrdsed konkurentsitingimused. Foto: Liis Treimann

Kümmekond Kesk-Euroopa riiki on tuliselt vastu praegusele kavale vähendada 2030. aastaks poole võrra pestitsiidide kasutamist, sest seda ollakse juba piisavalt vähendatud. Taustal on aga laialdane lobitöö, mis on kogu jätkusuutliku põllumajanduspoliitika jätkumise kahtluse alla seadnud.

Eestil on plaanis tänasel põllumajandusministrite kohtumisel koos üheksast Euroopa Liidu liikmesriigist koosneva grupiga juhtida tähelepanu taimekaitse säästva kasutamise määruse eelnõus täheldatud murekohtadele. Financial Timesi andmetel kuuluvad nende hulka nii Balti riigid, Poola kui Austria. Veel viie riigi esindajad on andnud mõista, et on vastuseisu suhtes positiivselt meelestatud.

