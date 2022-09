Uudised

Äripäev

25. september kell 5:00 Jaga lugu:







Spaa juht: universaalpakett aitab, aga puhkemaja jätame börsipaketile

Mäetaguse Mõisahotell ja selle perenaine perenaise Terje Rattur. Foto: Gregor Alaküla

Mäetaguse spaahotelli juht Terje Rattur usub, et universaalteenusest oleks neile palju abi, kuna spaateenus on energiamahukas ning elektri tarbimine on ööpäeva lõikes sarnane ja ühtlane.

„Tahaks öelda, et tuleme praegu elektriarvetega toime kasumi arvel, kuid paraku pean ütlema, et suurendame energiaarvete tasumisega kahjumit,“ tunnistas Rattur. Mitu spaad on teatanud, et kaalub, kas talvel uksed sulgeda. Ratturi sõnul arutavad nad praegu spaaomanikuga, kuidas ettevõttega edasi minna. „Uste sulgemine on kõige viimane variant, töötame iga päev selle mõttega, et oleme edasi lahti, ning sulgemiskartust ei ole,“ ütles Rattur.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev