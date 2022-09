Uudised

Raadiohommikus: langeval aktsiaturul paistavad ostukohad

LHV analüütik Erko Rebane. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime musta meeleollu langenud aktsiaturust ja kütuseturu seisust.

Kuigi aktsiaturgudel hinnad langevad ja investorite meeleolu näib must, näeb LHV analüütik Erko Rebane häid kohti investeerimiseks. Räägimegi Rebasega täpsemalt, mis turul toimub ning kuidas tasuks edasi minna.

Inflatsioon surub palju hindu üles ning võiks arvata, et seetõttu tarbimine väheneb. Millist muutust näeb tarbijakäitumises Eesti üks suuremaid kütusemüüjaid Neste, räägib ettevõtte juhtkonnast turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

Jõuame otsa vaadata ka kahe sektori konkurentsiraportile, kui käime läbi metsavarujate ja bussifirmade viimased arengud ja väljavaated koos Äripäeva konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Kuidas saada viie aastaga võlgnikust miljonäriks? Kinnisvarainvestor Mihkel Kukk otsustas teha elus kannapöörde ning ehitada endale korraliku kinnisvaraportfelli. See tähendas, et noormees pidi oma luksuslikust kodust odavale üüripinnale kolima ja kodu rikastele üürilistele välja üürima. Praeguseks on ta tänu laenuvõimendusele 1,6miljonilise kinnisvaraportfelli omanik ning saab kuus peale laenude mahaarvamist ligi 6000 eurot passiivset sissetulekut. Saates räägib Kukk oma investeerimisteekonnast ja sellest, kuidas ta tõusvate intresside keskkonnas riske hajutab. Saadet juhib Anu Lill.

13.00–14.00 "Cleantech". Seekordses saates on külas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela, kellega räägime Euroopa Liidu plaanidest seoses rohepöördega. Kuulete, kuidas saab seadusandlikult ja majanduslikult aidata kogu liidu ning Eesti rohetehnoloogia ja -plaanide arengut ning kui palju on sõda Ukrainas rohepööret kiirendanud.

Saate teises osas räägime roheidust Arbonics, mis tegeleb lisaks metsamaale ka puidule väärtuse andmisega. Kuulete, kuidas oma metsaga raha teenida ilma seda maha võtmata. Külas on Arbonicsi kaasasutaja Kristjan Lepik. Saatejuht on Mart Valner.

Saadet toetavad Cleantech Estonia ja Sunly AS.

15.00–16.00 "Võitjate põlvkonnad". Tippjuhtimist peetakse üksildaseks ja kuigi võib konsulteerida parimate nõuandjatega, siis otsuse, karmi või hea, peab langetama siiski tippjuht ise, leiab pereettevõtja Aigar Pindmaa.

Pereettevõtlusele pühendatud raadiosaates räägivad isa Aigar ja tütar Marianne Pindmaa, kuidas kaotusvaluga leppida ja elust taas rõõmu tunda, ning kaks põlvkonda turismiettevõtjaid räägivad, miks neid praegune energiakriis võrdlemisi külmaks jätab. Saadet juhib Marili Niidumaa.

