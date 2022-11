Uudised

Raadiohommikus: pealinna linnapea ja kütuse hind

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Foto: Andras Kralla

Nädala esimene Äripäeva raadio hommikuprogramm võtab luubi alla kütuse- ja aktsiaturud ning Tallinna tegemised.

Tallinna uue aasta eelarve keskendub linlaste majandusliku ebakindluse leevendamisele, mistõttu vähendatakse investeeringute mahtu. Küsime linnapea Mihhail Kõlvarti käest, millised valdkonnad enim pitsitavad ja kuidas mõjutab linna juhtimist Porto Franco kriminaalasja arutamine Harju maakohtus.

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna räägib kütuseturgudel toimuvast: kui palju lihvib nafta hinnast maailma jahenev majandus, mis plaane peab naftakartell OPEC ja mis suunas liiguvad hinnad meie tanklates?

Börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel annab ülevaate ees ootavatest sündmustest, mis turge kõige enam mõjutavad.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Anete Hela Pulk.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Lühisaade: obskuurne majandus". Kliimakatastroof ja ämmaemandad. Me oleme kliimajuhtimises keskendunud peamiselt energia säästmisele, jätkusuutlikumale tootmisele, heitgaaside vähendamisele. Need on kliimamuutusi leevendavad moodused. Küll aga peaksid inimesed globaalselt keskenduma ka kliimamuutustele kohandumisele/kohanemisele, sest muutused on käimas igal juhul.

Ekstreemsed ilmastikuolud teevad võrdõiguslikkuse saavutamise keerulisemaks. Kuidas? Ja kuidas peaksid just ämmaemandad tõhusamale kliimajuhtimisele kaasa aitama, kuuled saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Minu karjäär". Üks maailma suurimaid termopuidu ja saunamaterjali tootjaid Thermory kuulutati novembri alguses Eesti parimaks praktikakohaks. Seekordses saates räägivad Thermory kaks tehasejuhti, mida tähendab tark tööstus, kuidas ettevõttes inimesi arendatakse ja hoitakse ning kuidas on jõutud selleni, et ettevõtte töötajad soovitavad oma tööandjat ka sõpradele ja tuttavatele. Saate külalised on Thermory Harjumaal, Lool asuva tehase juht Margus Mänd ja Tartumaal Reolas asuva tehase juht Fredi Kaasik. Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates on külas Merko Ehituse juht Ivo Volkov. Mis toimub, kus toimub, miks ja mis toimuma hakkab ehitus- ja kinnisvaraturul? Küsimustele vastab Eesti suurim tegija selles vallas, Merko Ehituse juhatuse esimees Ivo Volkov. Küsib Meelis Mandel.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on külas riigikogu liige ning endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kellega räägime tehisintellekti- ja robootikakeskusest AIRE, tööstusinvesteeringutest, tööjõust, energiakriisist ja paljust muust. Samuti on juttu NPM Silmeti plaanist rajada Eestisse 100miljoniline püsimagnetite tehas. Sutt avab saates Silmeti suurinvesteeringu tagamaid ja puudutab ka hiljuti meediasse jõudnud uudist, et Raul Kirjaneni Fibenoli tehas ei pruugi Eestisse tulla. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on lindistatud oktoobri keskel toimunud IKT aastakonverentsil. Saate esimeses pooles kuulete Pipedrive’i tehnoloogiajuhi Agur Jõgi ettekannet, milles ta avab Pipedrive’i infoturbe arengut tehnoloogiajuhi vaatenurgast. Saate teises pooles kuulete IT-firma Toggl kaasasutaja Krister Haava ettekannet, milles ta selgitab, kuidas luua ja juhtida hajusat meeskonda. Moderaator on Indrek Kald.

