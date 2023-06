Maailma suurim kruiisilaev seilab mööda Läänemerd

Icon of the Seas sõitis puksiiride toetamisel täna Turu saarestikust välja. Foto: Meyer Turku

Maailma suurim kruiisilaev Icon of the Seas lahkus täna Soome Turu laevatehasest ja asus nädala kestvale katsereisile mööda Läänemerd.

Oktoobris antakse Icon of the Seas üle tellijale, NYSE börsil registreeritud kruiisifirmale Royal Carribean, see sõidab USAsse ja hakkab seilama Kariibi merel.