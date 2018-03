Haavatud liider

Ainult tellijale

Mida paremini mõistab juht iseenda sees toimuvat, seda avatum ja kaastundlikum on ta ka teiste suhtes, kirjutab psühholoog ja juhtimiskonsultant Viktoria Saat.

Richard E. Neustadt, Ameerika presidentide nõunik ja poliitikateadlane on öelnud, et võim ei garanteeri võimu. Formaalse võimu olemasolu ei garanteeri psühholoogilist tasakaalu, sisemise võimekuse tunnet. Suure stressi, kriitika või kriisi olukorras on lihtne kaotada tasakaalu, langeda jõuetusse ja abitusse olekusse ning minetada efektiivsus.

Abitus on hirmus?

Ameerika psühholoog Julie Diamond kirjutab, et abitust kogetakse ohuna, millele limbiline süsteem ehk emotsionaalne aju on programmeeritud reageerima nagu siis, kui meid ründab tiiger – põgene või ründa. Juhi rollist lähtudes tähendab rünnak või põgenemine ärritust, enesevalitsemise kaotamist, mikrojuhtimist, põhjendamata nõudlikust, tagasiside eiramist, raskete otsuste või ebameeldivate vestluste vältimist ja edasilükkamist, eriarvamuste mahasurumist, kellegi eelistamist jne.

Et olla oma rollis tõhus, tuleb juhil arendada emotsionaalset regulatsiooni. Juhil on oluline teada, mis on tema võimalikud „lekkekohad“, väljakutsed ning takistused, mis segavad teda oma rollis tõhus olemast. Tal on oluline teada, millised olukorrad viivad ta tasakaalust välja, missugused on tema spontaansed toimetulekumehhanismid: mida ta teeb, kui tunneb ennast abituna ja kuidas see teistele paistab.

Vastupidi levinud arvamusele võib abitu inimene paista üsna jõulise ja hirmutavana, eriti kui ta kasutab enesekaitseks oma rollist tulenevaid privileege. Abitus võib viia endassetõmbumiseni, mis võib välja paista hoolimatuse ja huvi puudumisena. Kuna juhi roll ning võimu olemasolu teeb inimest teiste tunnete ja reaktsioonide suhtes vähem tundlikuks, siis on eriti tähtis teha pidevat reaalsuskontrolli, kasutades eneseteadlikkust ja tagasisidet.

Sõbraks tuleb saada ka oma abituse ning haavatavusega. Kui ma tunnen ennast oma abituses koduselt, siis ei pea ma seda varjama ning oskan ka teiste abituse suhtes sallivam olla – kasutan oma mõjuvõimu, et olla parimal viisil toeks.

Haavatavus ja abitus ei tähenda käegalöömist, kontrolli kaotamist ning allaandmist, vaid see on oskus olla avatud endas toimuvale, olla kaastundlik enda suhtes – ning vajadusel teha seda ka teistele nähtavaks. Selline aus ja selge ülestunnistus soodustab koostööd ning ideede genereerimist ning toetab meeskonnaliikmeid.